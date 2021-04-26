Святослав Вакарчук опублікував рідкісне фото дружини
Український музикант на честь дня народження дружини Лялі Фонарьовою опублікував її фото у себе в соцмережах
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який показав своє фото в молодості, не з тих артистів, хто часто говорить про свою особисто життя. Так що фото в соцмережах дружини співака – це рідкість і приємний сюрприз для шанувальників.
В Instagram Вакарчук опублікував знімок коханої дружини Лялі Фонарьовою на честь її дня народження, які вона святкувала вчора.
"Ось і весна прийшла", – підписав фото лідер групи "Океан Ельзи".
У коментарях підписники привітали Лялю з днем нарождення.
- "Зі святом вас і вашу весну".
- "З днем народження Лялі. Тепер точно має прийти весна!"
- "Красуня. Вітаємо"
Зазначимо, що про особисте життя Святослава Вакарчука не так багато інформації. Вони з дружиною познайомилися в 90-х, коли Ляля була стилістом гурту. Відомо, що разом з Лялею Фонарьова співак виховує її дочку від першого шлюбу Діану.
Раніше ми розповідали, як виглядає мама Святослава Вакарчука.
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