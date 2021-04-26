Святослав Вакарчук опублікував рідкісне фото дружини

Український музикант на честь дня народження дружини Лялі Фонарьовою опублікував її фото у себе в соцмережах

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який показав своє фото в молодості, не з тих артистів, хто часто говорить про свою особисто життя. Так що фото в соцмережах дружини співака – це рідкість і приємний сюрприз для шанувальників.

В Instagram Вакарчук опублікував знімок коханої дружини Лялі Фонарьовою на честь її дня народження, які вона святкувала вчора.

Дружина Святослава Вакарчука Фото: instagram.com/okeanelzy_official

"Ось і весна прийшла", – підписав фото лідер групи "Океан Ельзи".

У коментарях підписники привітали Лялю з днем нарождення.

"Зі святом вас і вашу весну".

"З днем народження Лялі. Тепер точно має прийти весна!"

"Красуня. Вітаємо"

Зазначимо, що про особисте життя Святослава Вакарчука не так багато інформації. Вони з дружиною познайомилися в 90-х, коли Ляля була стилістом гурту. Відомо, що разом з Лялею Фонарьова співак виховує її дочку від першого шлюбу Діану.

Раніше ми розповідали, як виглядає мама Святослава Вакарчука.

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