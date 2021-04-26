Чим запам'ятається Оскар-2021: тверк 74-річної Гленн Клоуз та 7 інших яскравих фотоісторій

У ніч на 26 квітня відбулася церемонія нагородження "Оскар". І хоча вона, швидше за все, увійде як найнудніша в історії, були також і яскраві моменти, які ви точно маєте побачити

Минулої ночі в Голлівуді відбулося найцікавіша кіноподія цієї весни – церемонія нагородження "Оскар-2021". Захід цьогоріч був під великим питанням. Пройде церемонія наживо чи в віртуальному форматі? Де вона відбудеться, і чи зможуть знаменитості показати круті вбрання? Потім, коли організатори заявили, що церемонія пройде в новій локації – вокзалі Лос-Анджелеса, а також пообіцяли, що "все буде як в кіно", зізнаємося, ми були заінтриговані.

Але, як виявилося, "Оскар" знову пройшов так, як і завжди, а імена переможців в більшості номінацій були занадто очевидні. Проте, як для пандемічного року, через який пройшов світ кіно, було щось душевне та особливе у всьому цьому. Ось вісім найбільш пам'ятних моментів 93-й церемонії вручення "Оскар-2021".

1. Усе було дійсно "як в кіно"

United Stations в Лос-Анджелесі Фото: twitter.com/TheAcademy

Вимоги до дотримання соціального дистанціювання змусили організаторів "Оскара" піти на креативні рішення. І, визнаємо, це було того варте. Голлівуд є Голлівуд – тут завжди знають, як перетворити навіть звичайний вокзал в справжній палац і приборкати магію кіно.

2. Зірка "Мінарі" пофліртувати з Бредом Піттом, а заодно отримала "Оскар"

Юн Йо-джин і Бред Пітт Фото: twitter.com/TwitterMovies

73-річна акторка Юн Йо-джон з фільму "Мінарі", вийшовши на сцену за своїм "Оскаром", насамперед звернула увагу на Бреда Пітта

"Містер Бред Пітт, нарешті, рада познайомитися! Де ви були, коли ми знімали фільм? ", – сказала вона, маючи на увазі продюсерську компанію Plan B, яка продюсувала фільм "Мінарі".

Засновники Plan B – Бред Пітт і Дженніфер Еністон. До речі, Юн Йо-джон стала першою південнокорейською акторкою, що отримала "Оскар" за "Найкращу жіночу роль другого плану".

3. Гленн Клоуз станцювала від душі під трек Da Butt

На "Оскарі-2021" було небагато комедійних моментів, але за один з них ми вдячні Гленн Клоуз. Зірка впізнала пісню Da Butt під час вікторини Questlove і Lil Rey, і показала всім, як треба танцювати тверк.

4. Зірки виглядали як справжні кіноікони

Реджина Кінг, Кері Малліган, Колман Домінго і Зенден на "Оскарі-2 021" Фото: Getty Images

Тут зірки повністю перевищили очікування глядачів, які за цей рік неабияк звикли до домашніх аутфітів. Але навіть пандемія не є приводом одягати нудні кольори і скромничати. Раз вже сяяти, то по-справжньому. У підсумку так і вийшло.

5. Хлоя Чжао увійшла в історію "Оскара"

Режисер "Землі кочівників" Хлоя Чжао Фото: Скриншот из видео

За роуд-муві "Земля кочівників" з Френсіс Макдорманд в головній ролі Хлоя Чжао отримала нагороди за "Найкращий фільм" і "Найкращу режисуру". Попри 93-річну історію "Оскара", Чжао стала другою жінкою, яка перемогла в цій номінації. До неї цю нагороду отримала Кетрін Бігелоу за фільм "Повелитель бурі" у 2010 році.

6. З'явилися перші темношкірі лауреати "Оскара" за "Найкращий грим і зачіски"

Міа Ніл, Джаміка Вільсон та Серхіо Лопес-Рівера Фото: Getty Images

У номінації за "Найкращий грим і зачіски" переміг фільм "Ма Рейні: Мати блюзу". Головну роль в картині зіграла Віола Девіс, а Міа Ніл і Джаміка Вілсон стали першими чорношкірими володарками "Оскара" в цій категорії.

7. Еміральд Феннел принесла жінкам ще одну знакову перемогу

Еміральд Феннел Фото: Getty Images

У продовження теми сили жінок на церемонії, додамо ще один знаменний момент – перемогу Еміральд Феннелл. Вона стала першою жінкою, яка перемогла в категорії "Найкращий оригінальний сценарій" за фільм "Перспективна дівчина". Це вперше за останні 13 років з моменту нагородження в цій категорії сценаристки Діабло Коді за фільм "Джуно". До речі, Еміральд взагалі не очікувала, що переможе, тому не підготувала промову.

8. Сюрприз вечора – перемога Ентоні Хопкінса

Чедвік Боузман, Ентоні Хопкінс Фото: Скриншот из видео, themoviedb.org

Це був одночасно найкумедніший і найнезручніший момент "Оскара-2021". Річ у тому, що високоповажний 83-річний Ентоні Хопкінс став найдорослішим володарем золотої статуетки в історії. Однак його не було на церемонії, щоб забрати нагороду. Разом з тим перемога Хопкінса стала таким собі розчаруванням, тому що всі чекали, що нагорода дістанеться посмертно Чедвік Боузману. Крім того, переможця в цій номінації оголосили в кінці вечора, так що перемога Боузмана могла б стати дуже зворушливим і душевним завершенням заходу.

Раніше ми розповіли, у чому феномен "Землі кочівників", якій дістався головний "Оскар-2021".

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