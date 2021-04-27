В Китае удаляют новости о победе Хлои Чжао на Оскаре-2021

Хлоя Чжао стала первой китаянкой и второй женщиной, получившей "Оскар" за режиссуру

На 93-й церемонии "Оскар" в Лос-Анджелесе Хлоя Чжао получила статуэтку в номинации "Лучший фильм" за "Землю кочевников". Тем временем в Китае из поисковых систем и соцсетей пропадают любые упоминания о триумфе Чжао, передает The Wall Street Journal.

Первые сообщения о победе Чжао появились в китайских медиа утром после "Оскара", а уже через пару часов вся информация была удалена. Вероятно, причиной того стали публичные высказывания Чжао о властях Китая. Так, в интервью изданию Filmmaker в 2013 году она заявила, что "в Китае повсюду ложь".

Хлоя Чжао Фото: Getty Images

Сейчас на крупнейших в КНР поисковых платформах Baidu и Sogou о Чжао можно прочитать только старую информацию, не касающуюся ее победы на "Оскаре". Также удаляются сообщения пользователей о Чжао в соцсетях.

Хлоя Чжао родилась в Китае, а в подростковом возрасте переехала с родителями в США. На "Оскаре-2021" она стала первой китаянкой и второй женщиной, получившей статуэтку за режиссуру.

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