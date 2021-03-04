У грандіозному шоу "Маска" Володимир Остапчук перевтілився у відомого лиходія Джокера

Голлівудська драма "Джокер" стала справжньою подією в світовому кінематографі

У суботу, 6 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна" вийде сьомий випуск гіпершоу "Маска" з ведучим Володимиром Остапчуком. У кожному ефірі він вражає неймовірним перетворенням в героїв найпопулярніших кінострічок, а на цей раз постане перед глядачами в образі психопата Джокера.

Ведучий Володимир Остапчук Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Голлівудська драма "Джокер" стала справжньою подією в світовому кінематографі, а виконавець головної ролі Хоакін Фенікс навіть отримав статуетку "Оскар" за цю роль. За сюжетом стрічки, Артур Флек – клоун-невдаха, який страждає від психічних розладів, через що стає лиходієм. Тому Володимир Остапчук, вжившись в образ цього героя, на початку випуску продемонструє страхітливий перфоманс, який не на жарт злякає зіркових детективів.

"В суботу я перевтілюсь в знаменитого лиходія з Готем-сіті. Але таким я буду лише кілька хвилин, а потім стану милим Джокером. Тому спокійно: моя зброя – це гумор, – говорить ведущий масштабного шоу "Маска" Володимир Остапчук. – Спеціально для цього ефіру я вчився їздити на роликових ковзанах. Пам'ятаю, навіть погода тоді допомогла мені швидко на них стати, тому що на вулиці був мороз, а асфальт покрився льодом. А що з цього вийшло – побачите в новому випуску гіпершоу "Маска".

Ведучий Володимир Остапчук Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У сьомому ефірі глядачі побачать нові виступи учасників групи А – яскравого Сонця, романтичного Дракона, зворушливого Жабеня, спокусливої Троянди і епатажного Сома. А ще на сцені грандіозного проєкту телеканалу "Україна" з'явиться новий загадковий герой. Хто він? Чим будуть дивувати учасники на цей раз? І чию особу розсекретять в кінці епізоду?

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