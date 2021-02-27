Шокуюча Бабка і танго Каменських з Поляковою: як пройшов шостий ефір шоу "Маска"

Дізнайтеся всі подробиці нового випуску

Цієї суботи, 27 лютого, вийшов шостий епізод шоу "Маска" на телеканалі "Україна", де поцілувалися Полякова і Каменських. У цьому матеріалі дізнайтеся про найцікавіші моменти шоу, якщо ви раптом його пропустили. Хоча щодо цього ми, звичайно, маємо сумнівів.

Нагадаємо, що зірковими детективами грандіозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменських, Олег Винник і Андрій Данилко, а ведучим проекту – Володимир Остапчук.

Першим на сцену "Маски" вийшов Лев, і якому Андрій Данилко бачить Олександра Пономарьова. Артист навіть заклався на свою квартиру в центрі Києва. Але NK поставила під сумнів припущення колеги, ставлячи питання персонажу, який ухилявся від прямих відповідей.

Лев

Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Циклоп в шостому випуску "Маски" порадував Настю Каменських, виконавши її трек "Попа як у Кім". майже всі зіркові детективи впевнені, що це Jerry Heil. Хоча Андрій Данилко думає, що це Мішель Андраде.

Циклоп

Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Виступ Буряка розпалив фантазії зіркових детективів, а особливо NK і Полякової, які у ту ж мить закружляли в танго. Що стосується загадкового героя, то в ньому експерти бачать Валерія Харчишина або Віталія Козловського.

Буряк

Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Під час першого голосування визначився перший претендент на виліт в цьому епізоді "Маски". Ним став Лев.

Лев

Фото: телеканал "Україна"

Наступним на сцену вийшов Носоріг. Він зворушливо виконав пісню "Вище неба" групи Океан Ельзи. Детективи "Маски" знову розійшлися в думках. Вони не знають, хто може ховатися в цьому костюмі.

Носоріг

Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Містичний Мольфар буквально тримає в напрузі Винника, DZIDZIO, NK, Винника та Полякову. Вони ніяк не можуть розсекретити його, плутаючись в підказках персонажа.

Мольфар

Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Блискуча Бабка залишається для детективів "Маски" найзагадковішим героєм шоу. Уже який ефір ніхто не може зрозуміти, якої статі зірка, що ховається в цьому костюмі. Пісню ВВ – Весна Бабка заспівала двома різними голосами.

Бабка

Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Прийшов час другого голосування і ще одним кандидатом на виліт в шостому випуску "Маски" став Носоріг. Дізнайтеся, хто зняв маску – Лев або Носоріг, і яка зірка ховалася в одному з костюмів .

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися