Одна з учасниць грандіозного шоу "Маска" вагітна. Причому тут Олег Винник?

Цікаво, що ж пов'язує популярного артиста зі спокусливою учасницею

Новий випуск гіпершоу "Маска", який вийде 6 березня о 21:00 на телеканалі "Україна", буде вражати сенсаційними відкриттями та подіями. Так, перед виступом спокусливої Троянди ведучий проєкту Володимир Остапчук повідомить по-справжньому приголомшливу новину.

"Мені відомо, що одна з учасниць нашого шоу вагітна!" – зробить гучну заяву Володимир Остапчук в ефірі телеканалу "Україна".

На сцені грандіозного шоу Троянда виконає пісню "Любимка" співака NILETTO. Учасниця не лише кардинально змінить свій голос, але й продемонструє метаморфози фігури.

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Троянда Фото: прес-служба

"А ви помітили, що наша Троянда схудла? – поцікавиться у глядачів Оля Полякова. – Або від хвилювання, або їй з-під костюма забрали підкладки, або вона худне, бо саме вона вагітна! Таке може бути, бо я теж, коли була вагітна, спочатку схудла на 6 кілограмів".

Оля Полякова Фото: прес-служба

За словами Олега Винника, від появи цієї героїні на сцені в нього по тілу починають "бігати мурашки". До слова, в новому випуску гіпершоу "Маска" артист з’явиться у сорочці з трояндами.

"Я пам’ятаю, хтось колись мені казав, що від мого поцілунку в живіт дівчата вагітніють. І я думав, що вони жартують. Тож друзі мої, це непорочне зачаття, це поцілунок мій", – шокує зізнанням Олег Винник, після чого залишить крісло зіркового детектива.

То що ж насправді пов’язує популярного артиста із цією спокусливою учасницею? І чи справді вона при надії?

Олег Винник Фото: прес-служба

Дивіться новий епізод найзірковішого на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 6 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

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