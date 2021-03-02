Носоріг з шоу "Маска" посварив зіркових детективів: що сталося
На захист загадкового персонажа стала Оля Полякова
У шостому ефірі гіпершоу "Маска" Носоріг ледь не покинув програму. Загадковий учасник встав на захист Олі Полякової та NK | Насті Каменських і нагрубив чоловічій половині зіркового журі проєкту.
Так, минулої суботи міцний ловелас Носоріг виконав пісню "Вище неба" популярного українського гурту "Океан Ельзи".
Виступ учасника настільки вразив зіркових детективів, що Оля Полякова і NK покинули свої крісла і вмостилися прямо на столі – ближче до учасника.
"Ти мій улюбленець на цьому шоу! Це правда, і я не приховую цього!" – зізналася Оля Полякова в ефірі телеканалу "Україна".
Таке зізнання Королеви ночі засмутило чоловічу частину детективів шоу. Тож DZIDZIO викрикнув:
"При нас, красивих чоловіках, таке говорить! Сидять, балдіють баби! Може вам стіл окремо зробити?".
На що співачка відреагувала миттєво, попросивши відсадити Андрія Данилка, DZIDZIO і Олега Винника подалі від них.
"Може, давай я їх заспокою? – звернувся Носоріг до Олі Полякової. – Шановні чоловіки, майте повагу до чарівних жінок!"
Проте наприкінці випуску, коли Носоріг опинився в номінації на виліт, DZIDZIO помстився йому, агітуючи глядачів зняти маску з учасника.
"Хочу, щоб розсекретили Носорога, адже він хамив мені! Так, я зняв би з нього маску тільки для того, щоб подивитись, хто цей улюбленець дівчат", – зазначив зірковий детектив.
А ось сама Полякова заступилася за свого улюбленця: "Він захищав мою честь!" – зазначила зірка. Хто ховається під маскою Носорога – глядачі дізнаються зовсім скоро в нових випусках грандіозного шоу "Маска".
Дивіться найзірковіше та найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".
Нагадаємо, що раніше NK і Полякова поцілувалися в шостому випуску "Маски".
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