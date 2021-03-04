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В грандиозном шоу "Маска" Владимир Остапчук перевоплотится в известного злодея Джокера

Сегодня, 17:15

Голливудская драма "Джокер" стала настоящим событием в мировом кинематографе

В субботу, 6 марта, в 21:00 на телеканале "Украина" выйдет седьмой выпуск гипершоу "Маска" с ведущим Владимиром Остапчуком. В каждом эфире он поражает невероятным перевоплощением в героев самых популярных кинолент, а на этот раз предстанет перед зрителями в образе психопата Джокера.

Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Голливудская драма "Джокер" стала настоящим событием в мировом кинематографе, а исполнитель главной роли Хоакин Феникс даже получил статуэтку "Оскар" за эту роль. По сюжету ленты, Артур Флек – клоун-неудачник, который страдает от психических расстройств, из-за чего становится злодеем. Поэтому Владимир Остапчук, вжившись в образ этого героя, в начале выпуска продемонстрирует устрашающий перфоманс, который не на шутку испугает звездных детективов.

"В субботу я перевоплощусь в знаменитого злодея из Готэм-сити. Но таким я буду лишь несколько минут, а затем стану милым Джокером. Поэтому спокойно: мое оружие – это юмор, – говорит ведущий масштабного шоу "Маска" Владимир Остапчук. – Специально для этого эфира я учился ездить на роликовых коньках. Помню, даже погода тогда помогла мне быстро на них стать, потому что на улице был мороз, а асфальт покрылся льдом. А что из этого получилось – увидите в новом выпуске гипершоу "Маска".

Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В седьмом эфире зрители увидят новые выступления участников группы А – яркого Солнца, романтического Дракона, трогательного Жабеня, соблазнительной Розы и эпатажного Сома. А еще на сцене грандиозного проекта телеканала "Украина" появится новый загадочный герой. Кто он? Чем будут удивлять участники на этот раз? И чью личность рассекретят в конце эпизода?

Ирина Федишин поделилась секретами шоу "Маска" – смотрите видео:

Ранее Оля Полякова назвала своего фаворита в шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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