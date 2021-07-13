Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Канни-2021

alyona alyona і Каста

Стан МакSим

Найдорожче

Розбірки Джеджули

Співають всі
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Дізнаєтеся на відео Анастасію Приходько? Як співачка проходила кастинг у ВІА Гру

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
13 липня, 12:16
Копіювати лінк
Українська співачка Анастасія Приходько поділилася зі своїми підписниками в Instagram архівним відео, на якому їй 16 років
Анастасія Приходько показала, як виглядала в 16 років
Анастасія Приходько показала, як виглядала в 16 років / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно розкрила кілька шокуючих фактів зі своєї біографії , вирішила поділитися з підписниками архівним відео. Коли співачці було 16 років, вона проходила кастинг в групу "ВІА Гра".

Повертаючись до теми мого голосу ... Це фрагмент кастингу в групу "ВІА Гра", та й таке було, і мені тоді здавалося що краще пісні для цієї групи просто не може бути. Але суть в іншому, мені тут 16 років! – підписала рідкісні кадри Анастасія.

Учасницею групи "ВІА Гра" Приходько так і не стала, але трохи пізніше вона співпрацювала з Костянтином Меладзе. Раніше в коментарі Life Сьогодні вона зізналася, що пережила нелегкий період під час співпраці з Костянтином Меладзе , але не стала вдаватися в подробиці.

А в іншому інтерв'ю Анастасія заявила, що колись вона докладніше розповість про роботу з відомим продюсером.

Я розповім, коли я буду вже в похилому віці. Зараз це все розцінять як скандал під нову пісню, як Ані Лорак розповіла це все під свій тур. А коли люди зрозуміють, що ні піаритися, ні хайповать я не хочу, вони усвідомлюють, що це правда, що мені було боляче, що мені прикро. Колупатися зайвий раз в душі на цю тему я не хочу, – поділилася співачка.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Анастасії Приходько програмі "Зірковий шлях":

Раніше Анастасія Приходько показала фігуру в купальнику.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як заготувати малинове варення
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Іван Дорн на червоній доріжці

Дивитись
Цитата дня

Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

Віктор Павлік співак
Більше зізнать Віктора Павліка
Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Що ще "must visit" в липні
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити розминку протягом робочого дня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Подарунок за гороскопом
Що подарувати жінці за її знаком зодіака
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти