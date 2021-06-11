Приходько лежала в психлікарні і хотіла змінити стать – вражаючі зізнання співачки
Артистка відверто спілкується зі своїми шанувальниками на будь-які теми. На цей раз Анастасія Приходько розкрила кілька шокуючих фактів зі своєї біографії
Українська співачка Анастасія Приходько дивує своїх шанувальників резонансними заявами. Нещодавно вона зізналася, що ще вагітною склала заповіт, а тепер співачка поділилася досить шокуючими і несподіваними фактами зі свого минулого.
В Instagram артистка зізналася, що колись її намагалися зґвалтувати троє невідомих хлопців, коли вона поверталася ввечері додому, йдучи через парк. Також невідомі побили Анастасію, після чого майбутня співачка потрапила в психіатричну лікарню.
"У 16 років мене побили троє хлопців, я вдарилася скронею об цеглу і мене забрали в психіатричну лікарню з сильним струсомм. Вночі від страху я втекла звідти", – згадала Приходько.
Також Анастасія зізналася, що раніше вона вважала себе "потворною" і хотіла змінити стать. Анастасія додала, що з самого дитинства у неї були проблеми зі здоров'ям.
"Я народилася з задухою і "трикутником смерті". У два місяці у мене виявили гемангиому і провели термінову операцію на грудній клітці. У мене пропав найголовніший для малюків рефлекс – смоктальний, і мене годували з ложечки. У віці п'яти років у мене трапилися проблеми зі сном і мене водили на електросон", – поділилася артистка.
Також Приходько пояснила, що татуювання на її руках приховують порізи на зап'ястях.
"Як бачите, у мене в житті було багато поганого і страшного, що залишило глибокий відбиток у моєму розумінні світу, дуже загартувало мене і виробило дуже гостре, просто прикордонне відчуття справедливості. Я не люблю, коли ображають тих, хто не може за себе постояти. Але, повірте, я точно це вмію робити і більше ніколи не дам себе образити. Крім того, я дуже тонко відчуваю біль тих, хто проходив у своєму житті важкі випробування. І захоплююся тими, хто не зламався! Я з вами", – написала Анастасія.
Нагадаємо, Анастасія Приходько зізналася, чи робила вона уколи краси.
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