Приходько лежала в психлікарні і хотіла змінити стать – вражаючі зізнання співачки

Артистка відверто спілкується зі своїми шанувальниками на будь-які теми. На цей раз Анастасія Приходько розкрила кілька шокуючих фактів зі своєї біографії

Анастасія Приходько зробила одразу кілька неожиданих визнань Фото: instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько дивує своїх шанувальників резонансними заявами. Нещодавно вона зізналася, що ще вагітною склала заповіт, а тепер співачка поділилася досить шокуючими і несподіваними фактами зі свого минулого.

В Instagram артистка зізналася, що колись її намагалися зґвалтувати троє невідомих хлопців, коли вона поверталася ввечері додому, йдучи через парк. Також невідомі побили Анастасію, після чого майбутня співачка потрапила в психіатричну лікарню.

"У 16 років мене побили троє хлопців, я вдарилася скронею об цеглу і мене забрали в психіатричну лікарню з сильним струсомм. Вночі від страху я втекла звідти", – згадала Приходько.

Анастасія Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Також Анастасія зізналася, що раніше вона вважала себе "потворною" і хотіла змінити стать. Анастасія додала, що з самого дитинства у неї були проблеми зі здоров'ям.

"Я народилася з задухою і "трикутником смерті". У два місяці у мене виявили гемангиому і провели термінову операцію на грудній клітці. У мене пропав найголовніший для малюків рефлекс – смоктальний, і мене годували з ложечки. У віці п'яти років у мене трапилися проблеми зі сном і мене водили на електросон", – поділилася артистка.

Анастасія Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Також Приходько пояснила, що татуювання на її руках приховують порізи на зап'ястях.

"Як бачите, у мене в житті було багато поганого і страшного, що залишило глибокий відбиток у моєму розумінні світу, дуже загартувало мене і виробило дуже гостре, просто прикордонне відчуття справедливості. Я не люблю, коли ображають тих, хто не може за себе постояти. Але, повірте, я точно це вмію робити і більше ніколи не дам себе образити. Крім того, я дуже тонко відчуваю біль тих, хто проходив у своєму житті важкі випробування. І захоплююся тими, хто не зламався! Я з вами", – написала Анастасія.

Нагадаємо, Анастасія Приходько зізналася, чи робила вона уколи краси.

Дізнайтеся, чому Анастасія Приходько викликала поліцію для своєї доньки:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися