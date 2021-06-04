Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Анастасія Приходько склала заповіт, коли була вагітна: Мені було дуже страшно

Сьогодні, 12:20

Цієї весни Анастасія Приходько стала мамою втрете. Співачці вдалося приховувати свою вагітність, тому мало хто знає, що перебуваючи в положенні, Анастасію мучив страх смерті

Анастасія Приходько розповіла про страхи під час вагітності
Анастасія Приходько розповіла про страхи під час вагітності
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько, яка зізналася, що не робила уколи краси, розповіла, що склала заповіт, коли була на п'ятому місяці вагітності. У квітні з'явилися новини про те, що артистка народила сина – Луку, так що її вагітність збіглася з пандемією і загальною панікою в усьому світі.

У своєму Instagram-акаунті Анастасія Приходько вперше поділилася особистими переживаннями. За словами співачки, вона добре пам'ятає момент, коли закрилася у ванній і плакала.

"У той день я склала заповіт, про який нікому не сказала, навіть чоловікові. Просто залишила нотаріусу його номер і сказала: "Якщо я помру, ви знаєте, що робити". А в голові крутилося постійно одне і те ж: мені 33, у мене треті пологи, а раптом у мене не вийде, а раптом щось піде не так, а якщо у мене не вистачить сил... І я залишу двох дітей без мами... Мені було дуже страшно. Цей страх мене переслідував з моменту, як я дізналася про вагітність. Уся ця ситуація з карантином і хворобою, від якої помирають тисячі людей", – написала Анастасія Приходько.

Артистка розповіла. що в той час її музична кар'єра була припинена, а з дитиною на руках все робити складніше. Це призвело до того, що зірка перестала бачитися з людьми і стало причиною приховування вагітності.

"У той день, закрившись від старших дітей, я плакала і благала Бога про те, щоб він уберіг нас і зберіг нашу сім'ю здоровою. І в цей момент я почула заповітні перші поштовхи малюка. Мені здалося це справжнім провидінням. Ні, мій страх нікуди не пішов аж до пологів. Пологи були складні, так само як і перші, мені було пекельно боляче і страшно, я плакала, лаялась і слала всіх якомога далі. Але, тепер у мене є мій син мій Лука! Мені його в житті дуже не вистачало! Я взагалі не уявляю, як ми всі раніше жили без нього", – поділилася співачка.

A post shared by (@prykhodko_official)

Вона також зазначила, що ділиться настільки відвертими переживаннями, щоб показати різні сторони й моменти вагітності. За словами Анастасії, найчастіше все проходить саме так: з переживаннями й страхами, але в підсумку це того варто.

Дивіться в сюжеті, як минулого року Анастасію Приходько вигнали з Лувра:

Раніше Анастасія Приходько пояснила, чому обвислі груди гарніше "ідеальних".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Настя Каменських зізналася, які у неї насправді стосунки з сином Потапа Чи потрібні вагітним добавки чи достатньо правильно харчуватися? Відома співачка і подруга Лесі Нікітюк вагітна первістком: фото
вагітність Анастасія Приходько діти зірок
Реклама

Новини партнерів

Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото

Популярні статті

Сьогодні, 13:50Смачно

Кускус – калорійна каша. З чим і коли її треба їсти без шкоди для здоров'я

Сьогодні, 13:22Психо

Краще промовчати: ТОП-6 жіночих фраз, які терміново потрібно забути

Сьогодні, 12:40Зірково

ТОП-5 незвичайних фактів про іменинницю Анджеліну Джолі. Такого ви точно не знали!

Сьогодні, 11:25Events

Коли День молоді-2021 в Україні: дата і вихідні

Вчора, 14:23Психо

Які імена приносять успіх – підказка батькам

Вчора, 13:40Events

Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

Вчора, 10:44Зірково

Впізнаєте Пугачову і Кіркорова на цьому знімку? З'явилося архівне фото пари на прогулянці в Києві

Вчора, 07:01Смачно

3 рецепти оладок до сніданку і 7 правил, щоби приготувати їх ідеально

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 3 червня для всіх знаків зодіаку: Водолії, на вас чекає дуже активний день!

2 червняЗірково

Чому онука Алли Пугачової в сім'ї порівнюють з принцом Гаррі – зізнання Крістіни Орбакайте

2 червняФаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

2 червняМодно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

2 червняПсихо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

2 червняСмачно

Експрес-маринад для огірків і салат з ними – 2 оригінальних рецепти

2 червняСмачно

Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників

1 червняСмачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Новини партнерів

Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением
Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Богдан после финала "Холостяка" "сбежала" от Заливако к грузинам
Богдан после финала "Холостяка" "сбежала" от Заливако к грузинам

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти