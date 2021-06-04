Анастасія Приходько склала заповіт, коли була вагітна: Мені було дуже страшно

Цієї весни Анастасія Приходько стала мамою втрете. Співачці вдалося приховувати свою вагітність, тому мало хто знає, що перебуваючи в положенні, Анастасію мучив страх смерті

Анастасія Приходько розповіла про страхи під час вагітності Фото: instagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько, яка зізналася, що не робила уколи краси, розповіла, що склала заповіт, коли була на п'ятому місяці вагітності. У квітні з'явилися новини про те, що артистка народила сина – Луку, так що її вагітність збіглася з пандемією і загальною панікою в усьому світі.

У своєму Instagram-акаунті Анастасія Приходько вперше поділилася особистими переживаннями. За словами співачки, вона добре пам'ятає момент, коли закрилася у ванній і плакала.

"У той день я склала заповіт, про який нікому не сказала, навіть чоловікові. Просто залишила нотаріусу його номер і сказала: "Якщо я помру, ви знаєте, що робити". А в голові крутилося постійно одне і те ж: мені 33, у мене треті пологи, а раптом у мене не вийде, а раптом щось піде не так, а якщо у мене не вистачить сил... І я залишу двох дітей без мами... Мені було дуже страшно. Цей страх мене переслідував з моменту, як я дізналася про вагітність. Уся ця ситуація з карантином і хворобою, від якої помирають тисячі людей", – написала Анастасія Приходько.

Артистка розповіла. що в той час її музична кар'єра була припинена, а з дитиною на руках все робити складніше. Це призвело до того, що зірка перестала бачитися з людьми і стало причиною приховування вагітності.

"У той день, закрившись від старших дітей, я плакала і благала Бога про те, щоб він уберіг нас і зберіг нашу сім'ю здоровою. І в цей момент я почула заповітні перші поштовхи малюка. Мені здалося це справжнім провидінням. Ні, мій страх нікуди не пішов аж до пологів. Пологи були складні, так само як і перші, мені було пекельно боляче і страшно, я плакала, лаялась і слала всіх якомога далі. Але, тепер у мене є мій син мій Лука! Мені його в житті дуже не вистачало! Я взагалі не уявляю, як ми всі раніше жили без нього", – поділилася співачка.

Вона також зазначила, що ділиться настільки відвертими переживаннями, щоб показати різні сторони й моменти вагітності. За словами Анастасії, найчастіше все проходить саме так: з переживаннями й страхами, але в підсумку це того варто.

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