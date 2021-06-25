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Анастасія Приходько візьме 3-місячного сина на зйомки шоу: Він поїде зі мною в будь-яку точку світу

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
25 червня, 16:46
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У квітні співачка Анастасія Приходько стала мамою втрете. Зірка розповіла, як їй вдається поєднувати роботу і виховання дітей
Анастасія Приходько в квітні стала мамою втретє
Анастасія Приходько в квітні стала мамою втретє / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько знає про материнство як ніхто інший, адже співачка виховує трьох дітей. У квітні у неї народився син, з яким зіркова мама проводить майже весь свій час.

З дітьми або без, цього літа обов'язково потрібно подорожувати. Нещодавно ми відвідали кілька красивих місць під Києвом на електрокарі Jaguar – дивіться, як це було.

Напередодні Приходько опублікувала нове фото з Лукою – таке ім'я артистка дала синові. В Instagram вона розповіла про складні будні з дітьми, та зазначила, що все одно щаслива. Більш того, Анастасія зовсім не має наміру кидати роботу.

"Я б його (Луку – прим. ред) ні за що не залишила б зараз і не поїхала на гастролі. Чому? Тому що він зі мною 24/7! І поїде зі мною в будь-яку точку світу! А попереду у мене складний проєкт в якому ми беремо участь разом! Мама буде в павільйоні, а він як завжди поруч із татом. Між зйомками ми будемо зустрічатися", – поділилася Анастасія Приходько.

Анастасія Приходько з сином Лукою
Анастасія Приходько з сином Лукою / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Позначимо, що в Анастасії Приходько вже є двоє дітей: 11-річна дочка і 6-річний син. У вересні 2020 року Приходько повінчалася зі своїм чоловіком у церкві.

Нещодавно співачка зізналася, що лежала в психлікарні і хотіла змінити стать.

Анастасія Приходько – українська співачка і громадський діяч. Заслужена артистка України (2017). Взяла участь в шоу "Фабрика зірок-7", в якому посіла перше місце. Представляла Росію на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фіналі конкурсу зайняла 11-е місце. У жовтні 2018 року покинула сцену, а 24 лютого 2021 року оголосила про повернення.

Дивіться в сюжеті, як в минулому році Анастасію Приходько вигнали з Лувра:

Раніше Анастасія Приходько розповіла, як приховувала вагітність.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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