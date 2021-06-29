Анастасія Приходько в купальнику показала свою фігуру після пологів (фото)

Анастасія Приходько три місяці тому народила третю дитину. Зіркова мама вперше після пологів одягла купальник, щоб показати фоловерам, як виглядає її фігура

Анастасія Приходько показала фігуру після пологів / Фото: instagram.com/prykhodko_official

У квітні співачка Анастасія Приходько стала мамою втрете. У неї народився син, якого назвали Лука. З хлопчиком зірка проводить весь свій час.

Але всім мамам хочеться відпочинку і часу для себе. Ось і Анастасія вирішила влаштувати собі фотосесію удома в басейні. Окрім зйомки цього літа можна встигнути з'їздити куди давно хотілося, зайнятися собою, класно провести час із друзями. Якщо вам потрібно більше ідей – шукайте їх в нашому літньому чек-листі.

Заради фотосесії Приходько одягла купальник і показала, як її фігура виглядає через три місяці після пологів. Новими знімками виконавиця поділилася в своєму Instagram-профілі.

Анастасія Приходько показала фігуру в купальнику

Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Анастасія Приходько влаштували фотосесію в басейні

Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Зазначимо, що в Анастасії Приходько вже є двоє дітей: 11-річна дочка і 6-річний син. У вересні 2020 року Приходько повінчалася зі своїм чоловіком у церкві.

Третю вагітність співачка приховувала. Вона не ходила в гості та не зустрічалася з друзями, які на неї за це ображалися.

"На мене багато ображалися, я не ходила на дні народження, я не ходила на заходи, тусовки, я весь час сиділа вдома", – розповідала Анастасія Приходько.

Дивіться в сюжеті, як в минулому році Анастасію Приходько вигнали з Лувра:

Нещодавно співачка зізналася, що лежала в психлікарні і хотіла змінити стать.