Приходько про Меладзе: Свою історію розповім, коли буду готова до чергового скандалу (ексклюзив)

Анастасія Приходько зізналася, що переживала не найкращі часи під час співробітництва з її колишнім продюсером Костянтином Меладзе

Костянтин Меладзе та Анастасія Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official, instagram.com/meladzemusic

Українська співачка Анастасія Приходько, яка раніше прокоментувала секс-скандал з Костянтином Меладзе і Ані Лорак, ексклюзивно для Life Сьогодні пояснила свої слова стосовно цієї ситуації і розповіла про співпрацю з Костянтином.

"Мої стосунки з Меладзе, як і вся співпраця, були зовсім іншого характеру. І вийшло, що" без мене мене одружили", вирвали слова з контексту і понеслося. Я знаю, як працює скандальна тематика. Можливо, колись я дозрію і розповім про все, що відбувалося в той час: які копійки отримувала, як мені не було чого їсти, як зі мною поводилися в цілому і як я потім з усього цього виборсувалася. Але, зараз я поки не готова заново це все переживати. Можливо, цей час не настане ніколи. Можливо, вже через кілька днів я зрозумію, що я готова", – поділилася з нами Анастасія.

Костянтин Меладзе, Анастасія Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Про скандал з Лорак

Спочатку Анастасія зазначила, що вона не знала, "що було між Меладзе і Лорак". Пізніше вона сказала наступне: "Просто цікаво, навіщо говорити про це зараз, коли завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру, відбулася як артистка, а потім все це вивалює. Ти ж спочатку погодилася?"

Ми попросили Анастасію уточнити, чи були ці слова сказані саме про Ані Лорак.

"Чорна ікра", як і мої слова про те, що людина відбулася, а потім все це вивалює на загальне обговорення – узагальнений образ про тих, хто погоджується на стосунки сексуального характеру в обмін на вигоду, а потім скаржиться. Ти знав (або знала) на що йдеш. Не потрібно прикидатися невинним. Я не збиралася втягуватися в цей скандал. Боже упаси, нехай самі розбираються. Я в цій клоаці вже побувала, більше не хочу. Мене зачепили спочатку слова про те, що "всі були згодні на ці умови", і у себе в Instagram я сказала про те, що я – не всі", – розповіла Анастасія.

Ані Лорак і Костянтин Меладзе Фото: instagram.com/anilorak

Раніше ми робили матеріал про "скелети у шафі" у Костянтина Меладзе.

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