Анастасія Приходько про уколи краси: Ніяких ботоксів і підтяжок на мені зараз немає

Українська співачка вирішила відверто поговорити з шанувальниками на тему уколів краси. Артистка розповіла про своє ставлення до ботоксу і зізналася, чи робила уколи сама

Анастасія Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько, яка раніше пояснила, чому обвислі груди гарніше "ідеальної", заявила, що не робила ні уколи ботоксу, ні підтяжку обличчя. Уколи в губи артистка теж не робила, хоча планує в майбутньому, щоб підправити асиметрію. При цьому зірка зазначила, що завжди знайдуться ті, хто вважає, що вона щось приховує.

Усе почалося з того, що вчора Анастасія Приходько у своєму Instagram-акаунті опублікувала портретне фото. Тоді артистка написала, що знімок без фотошопу і запропонувала відгадати, що ж вона робила зі своїм обличчям.

"І так, знавці-експерти. Мені 34. На фото виключно корекція світлотіні (експозиція і контраст). Ніякого фотошопу. Що я робила зі своїм обличчям? Ваші варіанти", – підписала фото співачка.

Анастасія Приходько розкрила, що не робила уколи краси Фото: instagram.com/prykhodko_official

Більшість шанувальників співачки написали, що вона не робила жодних маніпуляцій.

Хоча дехто вирішив, що Анастасія вдавалася до ін'єкцій.

"Гіалуронку кололи обличчя і губи, брови зроблені"

В наступному пості Анастасія вирішила прояснити ситуацію. Співачка чесно зізналася, що не проти різних процедур, але нічого з них поки не робила. За словами Анастасії, немає у світі жінки, яка завжди буде задоволена собою.

"Дівчата, я не проти косметологів, догляду за собою і різних там уколів, коли є можливість, коли це потрібно або просто коли хочеться! Знаєте чому? Тому, що це ваше життя, ваші рішення і ваші гроші! Не дивіться на інших, приймайте рішення так, щоб було добре вам! Не заради когось, а в насамперед заради себе коханої. Просто поки я обрала бути собою природною! Мені це ближче. я за адекватне справжнє дорослішання", – написала Анастасія Приходько.

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Нагадаємо, що раніше Анастасія Приходько відповіла на закиди Доліної за "Євробачення" в РФ.

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