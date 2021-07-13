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Узнаете на видео Анастасию Приходько? Как певица проходила кастинг в ВИА Гру

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
13 июля, 12:16
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Украинская певица Анастасия Приходько поделилась со своими подписчиками в Instagram архивным видео, на котором ей 16 лет
Анастасия Приходько показала, как выглядела в 16 лет
Анастасия Приходько показала, как выглядела в 16 лет / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько, которая недавно раскрыла несколько шокирующих фактов из своей биографии, решила поделиться с подписчиками архивным видео. Когда певице было 16 лет, она проходила кастинг в группу ВИА Гра.

Возвращаясь к теме моего голоса…Это фрагмент кастинга в группу "ВИА Гра", да и такое было, и мне тогда казалось что лучше песни для этой группы просто не может быть. Но суть в другом, мне тут 16 лет! – подписала редкие кадры Анастасия.

Участницей группы "ВИА Гра" Приходько так и не стала, но чуть позже она сотрудничала с Константином Меладзе. Ранее в комментарии Life Сегодня она призналась, что пережила нелегкий период во время сотрудничества с Константином Меладзе, но не стала вдаваться в подробности.

А в другом интервью Анастасия заявила, что когда-то она подробнее расскажет о работе с известным продюсером.

Я расскажу, когда я буду уже в преклонном возрасте. Сейчас это все расценят как скандал под новую песню, как Ани Лорак рассказала это все под свой тур. А когда люди поймут, что ни пиариться, ни хайповать я не хочу, они осознают, что это правда, что мне было больно, что мне обидно. Ковыряться лишний раз в душе на эту тему я не хочу, – поделилась певица.

Смотрите эксклюзивное интервью Анастасии Приходько программе "Зірковий шлях":

Ранее Анастасия Приходько показала фигуру в купальнике.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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