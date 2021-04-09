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Український продюсер про скандал Полякової та Кароль: Абсолютно непотрібні зусилля

Сьогодні, 14:15

Михайло Ясинський прокоментував рішення Тіни пропіаритися на сварці з Олею

Відомий український продюсер Михайло Ясинський висловився про конфлікті, що стався між Олею Поляковою і Тіною Кароль. Нагадаємо, що після того, як Полякова назвала Тіну "плакальницею на похороні", та використовувала ситуацію на свою користь і пропіарила свій новий трек "Скандал".

Ведучий Слава Дьомін поцікавився у Михайла Ясинського, що він думає про вчинок Кароль, чи правильно вона все зробила "в плані піару". Про це йдеться в шоу "Слава +", опублікованому в YouTube-каналі.

Михайло Ясинський
Скріншот з відео

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"Це були абсолютно непотрібні зусилля. Абсолютно непотрібні, які створили більше токсичності навколо образу, який повинен був знаходитися в стороні від подібних речей", – сказав Ясинський.

Він додав, що якби з боку Кароль не було ніякої реакції на це, "була б ідеальна ситуація".

Крім "Слави +" в YouTube рекомендуємо подивитися новий випуск шоу "Дід Панч та молодь", в якому кияни обговорюють плюси і мінуси локдауну:

Раніше сама Оля Полякова прокоментувала рішення Тіни Кароль пропіаритися на їхньому скандалі.

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