Оля Полякова поставила крапку в скандалі з Тіною Кароль

Співачка прокоментувала конфлікт, що виник між нею і колегою по сцені

Співачка Оля Полякова, яка минулого вечора на шоу "Маска" поцілувалася з Настею Каменських, поставила крапку в конфлікті, який виник між нею і Тіною Кароль. Поп-діва дала фінальний коментар на тему інциденту з колегою по сцені.

Нагадаємо, що в одному з випусків гіпершоу "Маска" Полякова назвала Кароль "плакальницею", пізніше пояснивши, що мала на увазі, і вибачилася перед тими, кого могли образити її слова.

Оля Полякова

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я – чесна, прямолінійна, емоційна, але не дурна. Ніколи б не стала жартувати про чоловіка Тіни та її особисту трагедію. Я говорила тільки про те, що правда думаю: що у Тіни вже давно дуже сумний репертуар", – заявила Полякова в програмі "Світське життя".

Вона додала, що коли подивилася той самий випуск, то побачила, наскільки некоректно прозвучали її слова.

"Мені самій стало неприємно і я відразу вибачилася. Я завжди щиро приношу вибачення. Та вибачати мене або робити піар своїй новій пісні – це вже самостійний вибір людини", – додала Оля Полякова.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль зізналася, що використовувала скандал з Поляковою для реклами пісні.

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