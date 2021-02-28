Оля Полякова поставила крапку в скандалі з Тіною Кароль
Співачка прокоментувала конфлікт, що виник між нею і колегою по сцені
Співачка Оля Полякова, яка минулого вечора на шоу "Маска" поцілувалася з Настею Каменських, поставила крапку в конфлікті, який виник між нею і Тіною Кароль. Поп-діва дала фінальний коментар на тему інциденту з колегою по сцені.
Нагадаємо, що в одному з випусків гіпершоу "Маска" Полякова назвала Кароль "плакальницею", пізніше пояснивши, що мала на увазі, і вибачилася перед тими, кого могли образити її слова.
"Я – чесна, прямолінійна, емоційна, але не дурна. Ніколи б не стала жартувати про чоловіка Тіни та її особисту трагедію. Я говорила тільки про те, що правда думаю: що у Тіни вже давно дуже сумний репертуар", – заявила Полякова в програмі "Світське життя".
Вона додала, що коли подивилася той самий випуск, то побачила, наскільки некоректно прозвучали її слова.
"Мені самій стало неприємно і я відразу вибачилася. Я завжди щиро приношу вибачення. Та вибачати мене або робити піар своїй новій пісні – це вже самостійний вибір людини", – додала Оля Полякова.
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль зізналася, що використовувала скандал з Поляковою для реклами пісні.
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