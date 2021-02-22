Оля Полякова пожартувала над Аліною Гросу та отримала від неї відповідь: відео

На шоу Маска Полякова переспівала хіт Гросу "Бджілка"

Співачка Оля Полякова, яка раніше назвала Тіну Кароль "плакальницею на похороні", пожартувала над ще однією українською артисткою – Аліною Гросу. І Аліна записала відео у відповідь.

У п'ятому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Оля Полякова неправильно проспівала хіт Аліни Гросу "Бджілка", переплутавши його з піснею з мультфільму про Вінні Пуха.

У відповідь Аліна опублікувала в Instagram відео з фрагментами випуску за участю Олі і додала ролик з собою, де вона позує в масці у вигляді ведмедя з бджолами.

Як виявилося, Полякова наспівувала пісню Гросу, оскільки думала, що співачка ховається під однією з масок на шоу.

Схоже, що Аліна не образилася на Олю, а лише вирішила підіграти їй, записавши веселе відео. У коментарях підписники назвали Полякову "крутою", а Гросу не стала це заперечувати.

Скріншот: Instagram Гросу

Нагадаємо, Оля Полякова потролила саму себе в прямому ефірі.

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