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Кароль про скандал з Поляковою: "Є дно, яке ми не повинні пробивати"

Сьогодні, 12:00

Оля Полякова нещодавно назвала Тіну Кароль "плакальницею на похороні"

Тіна Кароль публічно прокоментувала скандал з Олею Поляковою, яка в ефірі шоу "Маска" на телеканалі "Україна" назвала її "плакальницею на похороні".

До слова, раніше Полякова вибачилася і уточнила, що мала на увазі пісні Тіни, а не її особисту трагедію. До слова, багато пісень Тіни відмінно підійдуть для романтичного вечора в День святого Валентина, а ми підготували 14 оригінальних ідей, як відзначити це свято.

Тіна Кароль в ефірі радіо Хіт FM знову прокоментувала цей інцидент.

"Мої відповіді завжди будуть в піснях і... навіщо піднімати цю тему? Я вважаю, що є дно, і ми не маємо права його пробивати, адже ми спілкуємося з населенням України, і ми, і ти тут сидиш, проти багатотисячної аудиторії, – звертається Тіна до ведучого. – Ми будуємо людей, це наш чорнозем, і що ми туди посіємо, те й пожнемо. Тому давайте я зроблю вигляд, що я все бачила, але буду сіяти тільки добро".

Тіна Кароль і Оля Полякова
Тіна Кароль і Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/tina_karol

Після слів Олі ми вирішили провести невеличкий аналіз пісень Тіни Кароль, щоб з'ясувати, чи дійсно у неї "сумні пісні", як запевняє Полякова.

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