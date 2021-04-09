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Украинский продюсер о скандале Поляковой и Кароль: Абсолютно ненужные усилия

Сегодня, 14:15

Михаил Ясинский прокомментировал решение Тины пропиариться на ссоре с Олей

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский высказался о конфликте, произошедшем между Олей Поляковой и Тиной Кароль. Напомним, что после того, как Полякова назвала Тину "плакальщицей на похоронах", та использовала ситуацию в свою пользу и пропиарила свой новый трек "Скандал".

Ведущий Слава Демин поинтересовался у Михаила Ясинского, что он думает о поступке Кароль, правильно ли она все сделала "в плане пиара". Об этом говорится в шоу "Слава +", опубликованном в YouTube-канале.

Михаил Ясинский
Скриншот из видео

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"Это были абсолютно ненужные усилия. Абсолютно бесполезные и создавшие больше токсичности вокруг образа, который должен был находиться в стороне от подобных вещей", – сказал Ясинский.

Он добавил, что если бы со стороны Кароль не было никакой реакции на это, "была бы идеальная ситуация".

Кроме "Славы +" в YouTube рекомендуем посмотреть новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором киевляне обсуждают плюсы и минусы локдауна:

Ранее сама Оля Полякова прокомментировала решение Тины Кароль пропиариться на их скандале.

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