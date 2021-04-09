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Тіна Кароль стала злочинницею і поцілувала Гарного хлопця. Кліп співачки порівняли з "Грибами"

Сьогодні, 11:54

Співачка презентувала музичне відео на свій другий сингл з нового альбому "Краса"

Співачка Тіна Кароль, у якій прямо на зйомках шоу розстібнулася сукня, випустила новий кліп на пісню "Хороший парень". Це другий сингл з нового альбому співачки, яка тепер зазвучала по-новому. Але такого шанувальники точно не очікували! У музичному відео Тіна Кароль перевтілилася в хлопця-злочинця і заворожила своїми "брудними" танцями.

Тіна Кароль з'являється в кліпі в образі стильного грабіжника в яскравій помаранчевій балаклаві, спортивному костюмі, рукавичках і чорних кросівках. Потім "хуліганка" починає танцювати хіп-хоп і рухається вона досить круто.

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: Скріншот з YouTube

Ну а в фіналі ролика відбувається щось неймовірне – співачка з'являється вже без маски в образі героїнь Анджеліни Джолі та... цілує саму себе.

Тіна Кароль цілує саму себе в кліпі
Тіна Кароль цілує саму себе в кліпі
Фото: Скріншот з YouTube

Кліп співачки викликав бурю емоцій у слухачів.

У коментарях до опублікованого уривка з кліпу в Instagram-акаунті "Євробачення" хтось навіть порівняв новий імідж артистки з гуртом "Гриби".

  • "Гриби, це ви"
  • "З одного боку дивно, але з іншого нереально круто! Як вона рухається"
  • "Між нами тане лід"
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

"Я хотів показати, як людина, яка володіє сильною харизмою і талантом, навіть із закритим обличчям, може тримати увагу глядачів протягом усього кліпу. І подумав чому б Тіні не постали в образі хлопця?", – сказав режисер кліпу Інді Хайт, який працював з Тіною над попередньою роботою "Скандал".

Раніше повідомлялося, що Алла Пугачова знялася в кліпі для фільму Чорнобиль.

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Тіна Кароль кліп співачка
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