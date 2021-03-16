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Полякова на концерті заспівала, як Кароль: "Подружка вкусила, з якої вічно скандалимо" (відео)

Сьогодні, 12:09

Оля згадала недавню сварку з Тіною

Співачка і детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Оля Полякова, яка нещодавно розповіла про "примирення" з Тіною Кароль, знову згадала їхній скандал і пожартувала над колегою.

У Мережі з'явилося відео, на якому Оля співає на своєму концерті. На відеоролику вона бере високі ноти, після чого глядачі в залі скрикують від подиву. Полякова супроводила це кумедним коментарем:

"Подружка вкусила, з якої ми вічно скандалимо", – сказала Оля, натякаючи на Тіну Кароль, яка любить брати високі ноти в піснях.

Оля Полякова
Відео: https://t.me/shtotoschem

Інцидент з Тіною і Олею вже місяць обговорюють в Мережі. Все почалося з того, що Оля Полякова в одному з випусків шоу "Маска" назвала Тіну Кароль "плакальницею на похороні". Пізніше Тіна відреагувала на це в одному з інтерв'ю, а також зізналася, що використовувала ситуацію з Олею для піару своєї нової композиції "Скандал".

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