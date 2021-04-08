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У Тіни Кароль прямо на зйомках шоу розстібнулася сукня: "У Потапа очі на лоба полізли"

Сьогодні, 16:11

Зі співачкою стався кумедний конфуз, але її реакція була ще більш потішною

Співачка Тіна Кароль, яка присвятила альбом Дану Балану на думку фанів, потрапила в курйозну ситуацію під час фільмування шоу. У зірки розстібнулася рожева сукня, мало не відкривши громадськості її груди.

Конфуз стався під час зйомок шостого випуску шоу "Ліпсінк баттл". Після того як Потап оголосив нових учасників – Женю Кота і Влада Яму, називаючи їх як "гарячими хлопцями", у Тіни Кароль несподівано відстібнулася шлейка на шиї. На щастя, артистка вчасно встигла підхопити своє вбрання, і з заразливим сміхом сховалася за столом. Такий відеоуривок був опублікований в Instagram-акаунті "1+1".

A post shared by 1 + 1 (@ 1plus1_ua)

У коментарях одразу відзначили здивований вираз обличчя Потапа після інциденту. Звичайно, і реакція Тіни Кароль була блискуча.

  • "У Потапа очі на лоб полізли"
  • "Мене вбиває її сміх"
Скріншот Instagram

Раніше Тіна Кароль випустила новий альбом із зовсім не сумними піснями.

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Тіна Кароль шоу співачка
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