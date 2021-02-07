Квартира в 20 років і показ Victoria's Secret: що відомо про дівчину "Холостяка" Макса Михайлюка
Даша Хлистун вагітна від героя реаліті
Нещодавно стало відомо, що "Холостяк" Макс Михайлюк вперше стане батьком. Дитину йому народить його дівчина – Даша Хлистун, з якою герой реаліті почав зустрічатися після розставання з переможницею проекту Дашею Ульяновою.
Сьогодні.Lifestyle пропонує дізнатися більше про кохану Макса Михайлюка, яку також називають "українською Попелюшкою".
Даша родом із Дніпропетровської області. У школі дівчинку дражнили через худорлявість і високий зріст. Її вихованням займалася мама, а батько покинув сім'ю через три роки після народження Даші.
Після закінчення школи Хлистун вступила до університету, проте незабаром кинула його, зацікавившись роботою моделі.
Даші Хлистун вельми швидко вдалося влитися в модельний світ і досягти успіху в роботі. Вона вже встигла підкорити світові бренди й взяти участь у показах Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Valentino, Marc Jacobs та інших відомих брендів.
У 20 років дівчина змогла дозволити собі купити квартиру, машину і забезпечувати свою маму, яка у всьому підтримувала доньку.
У 2017 році Дашу Хлистун затвердили на участь в показі Victoria's Secret. "Я сяяла яскравіше, ніж якась Ейфелева вежа", – зізнавалася тоді українка.
Але мрії не судилося збутися – дівчині, без всяких пояснень, відмовили у візі і вона не змогла полетіти в Шанхай, де проходило шоу.
Незважаючи на невдачу, Даша не зневірилася і продовжила працювати. Зараз вона може похвалитися безліччю зйомок для топових журналів, фотосесіями і участю в модних показах.
Про те, що Макс Михайлюк зустрічається з Дашею Хлистун стало відомо влітку 2020 року. Закохані разом проводили час і публікували фотографії одне з одним в Instagram.
Тепер, коли Даша вагітна від Михайлюка, обидва поділилися цією новиною в соцмережах і показали миле фото, де Макс цілує живіт коханої.
"Найпрекрасніший стан. Не дивлячись на зайві кілограми і набряки, коли розумієш що маленька людина живе всередині тебе, абсолютно байдуже на всі ці моменти", – коментує вагітність Даша Хлистун.
Нагадаємо, що раніше новий герой "Холостяка" Михайло Залівако зізнався, що йому не подобається в дівчатах .
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