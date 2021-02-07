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Квартира в 20 років і показ Victoria's Secret: що відомо про дівчину "Холостяка" Макса Михайлюка

Сьогодні, 19:54

Даша Хлистун вагітна від героя реаліті

Нещодавно стало відомо, що "Холостяк" Макс Михайлюк вперше стане батьком. Дитину йому народить його дівчина – Даша Хлистун, з якою герой реаліті почав зустрічатися після розставання з переможницею проекту Дашею Ульяновою.

Сьогодні.Lifestyle пропонує дізнатися більше про кохану Макса Михайлюка, яку також називають "українською Попелюшкою".

Дитинство та юність Даші Хлистун

Даша родом із Дніпропетровської області. У школі дівчинку дражнили через худорлявість і високий зріст. Її вихованням займалася мама, а батько покинув сім'ю через три роки після народження Даші.

Даша Хлистун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Після закінчення школи Хлистун вступила до університету, проте незабаром кинула його, зацікавившись роботою моделі.

"Я не уявляю собі життя в іншій сфері. Не уявляю, як би я залишилася навчитися, як би пішла з моделінгу. Якби хлопець сказав вибирати, він або робота, я б однозначно вибрала роботу. Це моє життя", – пізніше розповідала Даша в інтерв'ю.

Успіхи в кар'єрі і купівля квартири в 20 років

Даші Хлистун вельми швидко вдалося влитися в модельний світ і досягти успіху в роботі. Вона вже встигла підкорити світові бренди й взяти участь у показах Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Valentino, Marc Jacobs та інших відомих брендів.

Даша Хлистун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

У 20 років дівчина змогла дозволити собі купити квартиру, машину і забезпечувати свою маму, яка у всьому підтримувала доньку.

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Пропозиція Victoria's Secret і скандал з візою

У 2017 році Дашу Хлистун затвердили на участь в показі Victoria's Secret. "Я сяяла яскравіше, ніж якась Ейфелева вежа", – зізнавалася тоді українка.

Але мрії не судилося збутися – дівчині, без всяких пояснень, відмовили у візі і вона не змогла полетіти в Шанхай, де проходило шоу.

Даша Хлистун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Незважаючи на невдачу, Даша не зневірилася і продовжила працювати. Зараз вона може похвалитися безліччю зйомок для топових журналів, фотосесіями і участю в модних показах.

Роман з головним героєм "Холостяк-10"

Про те, що Макс Михайлюк зустрічається з Дашею Хлистун стало відомо влітку 2020 року. Закохані разом проводили час і публікували фотографії одне з одним в Instagram.

Даша і Макс
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

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Даша і Макс
Фото: instagram.com/flymax305

Тепер, коли Даша вагітна від Михайлюка, обидва поділилися цією новиною в соцмережах і показали миле фото, де Макс цілує живіт коханої.

Даша Хлистун і Макс Михайлюк чекають на дитину
Фото: instagram.com/flymax305

"Найпрекрасніший стан. Не дивлячись на зайві кілограми і набряки, коли розумієш що маленька людина живе всередині тебе, абсолютно байдуже на всі ці моменти", – коментує вагітність Даша Хлистун.

Даша Хлистун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Нагадаємо, що раніше новий герой "Холостяка" Михайло Залівако зізнався, що йому не подобається в дівчатах .

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Джерело: instagram.com/dasha_khlystun
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