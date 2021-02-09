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"У меня был шок" – украинская модель о том, как узнала, что беременна от экс-"Холостяка"

Сегодня, 12:07

По словам Даши Хлистун, Макс Михайлюк был очень рад узнать, что станет папой

Накануне стало известно, что герой реалити-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк женился на своей беременной возлюбленной Даше Хлистун. О том, как модель узнала, что ждет ребенка, и как на это отреагировал Макс, Даша рассказала на своей страничке в Instagram.

Если вы не можете порадовать свою вторую половинку новостью о беременности, не отчаивайтесь, – есть много других способов поздравить с Днем влюбленных. О самых крутых мы рассказали в нашем спецматериале 14 оригинальных идей ко Дню святого Валентина.

Даша Хлистун опубликовала совместное фото с Михайлюком, где тот обнимает ее округлившийся живот. Девушка призналась, что новость о беременности была для нее шокирующей.

Даша Хлистун и Макс Михайлюк
Даша Хлистун и Макс Михайлюк
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Я была уверена, что делаю этот тест, просто, так сказать, "убедиться наверняка". Увидев сразу одну полоску, я без доли сомнения отложила тест и начала мыть руки. И какой был у меня шок, когда через 5 минут я вижу пусть и слабую, но ее – вторую полоску", – поделилась будущая мама.

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Далее Хлистун начала думать о том, как расскажет любимому о предстоящем пополнении в их семье. Все пошло не так, как планировала Даша.

"В этот вечер Макс как раз пригласил меня на ужин... я старалась меньше говорить, потому что боялась проболтаться, и после того, как сказала ему что мне нужно пойти завтра в лабораторию, для сдачи крови, он спросил "Зачем?", а я, ничего другого не придумав, ответила "Просто решила проверить". Макс все понял", – рассказала она.

Даша уверяет, что Макс ждал от нее положительного ответа, и что он едва не задушил ее от радости, когда та подтвердила беременность.

Напомним, ранее стало известно, что экс-"Холостяк" Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут ребенка.

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