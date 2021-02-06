"Відчуваю себе Вінні Пухом": Емілі Ратаковскі повністю оголилася на останніх термінах вагітності (фото)

Модель зізналася, що сумуватиме за великим животом

Американська модель Емілі Ратаковскі зовсім скоро вперше стане мамою. Під час вагітності вона часто публікувала свої фото з округлим животом, а на останніх термінах і зовсім знялася оголеною.

Свіжою фотографією Емілі поділилася на своїй сторінці в Instagram. На знімку знаменитість стоїть у ванній кімнаті без одягу, прикриваючи рукою груди.

Модель Емілі Ратаковскі Фото: instagram.com/emrata

В описі до посту Емілі Ратаковскі зізналася, що сумуватиме за великим животом і поштовхами всередині.

"Іноді я відчуваю себе Вінні Пухом в людській подобі, іноді – богинею родючості з апетитними сідницями. Я сфотографувалася того дня, коли відчувала себе в другому варіанті. У будь-якому випадку я знаю, що дуже скоро сумуватиму за цим животом і цими поштовхами", – написала майбутня мама.

Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі одружена з Себастьяном Бір-Макклардом. Вони одружилися 2018 року. Малюк стане їхньою першою спільною дитиною.

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