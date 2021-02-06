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"Відчуваю себе Вінні Пухом": Емілі Ратаковскі повністю оголилася на останніх термінах вагітності (фото)

Сьогодні, 11:23

Модель зізналася, що сумуватиме за великим животом

Американська модель Емілі Ратаковскі зовсім скоро вперше стане мамою. Під час вагітності вона часто публікувала свої фото з округлим животом, а на останніх термінах і зовсім знялася оголеною.

Свіжою фотографією Емілі поділилася на своїй сторінці в Instagram. На знімку знаменитість стоїть у ванній кімнаті без одягу, прикриваючи рукою груди.

Модель Емілі Ратаковскі
Модель Емілі Ратаковскі
Фото: instagram.com/emrata

В описі до посту Емілі Ратаковскі зізналася, що сумуватиме за великим животом і поштовхами всередині.

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"Іноді я відчуваю себе Вінні Пухом в людській подобі, іноді – богинею родючості з апетитними сідницями. Я сфотографувалася того дня, коли відчувала себе в другому варіанті. У будь-якому випадку я знаю, що дуже скоро сумуватиму за цим животом і цими поштовхами", – написала майбутня мама.

Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі одружена з Себастьяном Бір-Макклардом. Вони одружилися 2018 року. Малюк стане їхньою першою спільною дитиною.

Раніше Емілі Ратаковскі повторила легендарне фото вагітної Демі Мур.

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