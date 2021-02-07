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Наталі Портман спростовує чутки про свою вагітність

Сьогодні, 10:49

Акторка різко висловилася на адресу ЗМІ

Нещодавно західні таблоїди почали писати про те, що акторка Наталі Портман чекає на третю дитину. Через деякий час зірка спростувала ці припущення, різко висловившись на адресу таблоїдів.

Нагадаємо, що Портман помітили в Сіднеї, де вона бере участь у зйомках нового фільму. На кадрах, які потрапили в Мережу, можна помітити округлий живіт знаменитості.

Наталі Портман вагітна
Фото: twitter.com/PageSix

39-річна Портман спростувала чутки про вагітність у своєму пості в Instastories.

"Я не вагітна. Але, мабуть, 2021 року все ще нормально для будь-кого спекулювати і коментувати фігуру жінки як завгодно?" – написала Наталі Портман.

Скріншот: instagram.com/natalieportman

У Портман є двоє дітей від Бенджаміна Мільпьє – восьмирічний син Алеф і дочка Амалія, якій цього місяця виповниться 4 роки.

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Минулого року Наталі поділилася рідкісним фото малюків в Instagram на честь Дня матері. На милому знімку зіркова мама ніжно цілує сина, тримаючи на руках маленьку дочку.

Наталі Портман з дітьми
Фото: instagram.com/natalieportman

Раніше модель Емілі Ратаковскі повністю оголилася на останніх термінах вагітності.

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