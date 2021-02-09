Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Герой "Холостяк-10" Макс Михайлюк одружився з вагітною коханою

Сьогодні, 09:38

Даша Хлистун повідомила, що вони з Максом – чоловік і дружина

Даша Хлистун, яка чекає на дитину від головного героя реаліті "Холостяк-10", повідомила, що вони із Максом – чоловік і дружина. Виявляється, Михайлюк вже встиг одружитися!

Навіть якщо ви ще не одружені, але у вас є друга половинка, варто задуматися над сюрпризом до Дня закоханих. Спеціально до свята 14 лютого ми зібрали 14 ідей, як провести День святого Валентина незвично та цікаво.

В Instastories Даша відповіла на кілька запитань своїх підписників і сама видала, що вони з Михайлюком одружені. Все почалося з того, що у Хлистун запитали, на якому вона місяці вагітності.

Фото: instagram.com/stories/dasha_khlystun

"Це питання лідирує з усіх. Це те, що залишиться без відповіді. Як і щодо статі дитини, щодо весілля. Я і Макс вже чоловік і дружина", – розповіла модель.

Читайте також:
Квартира в 20 років і показ Victoria's Secret: що відомо про дівчину "Холостяка" Макса Михайлюка

Вона додала, що знає стать дитини, але поки залишить цю інформацію в таємниці. Вагітна Хлистун також пообіцяла шанувальникам показати весілля, але пізніше.

Нагадаємо, що раніше Даша Хлистун розкрила подробиці знайомства з Максом Михайлюком.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Переможниця "Холостяка" потрапила в ДТП Даша Квіткова про те, як дізналася про вагітність: "На УЗД ридма ридали" "Відчуваю себе Вінні Пухом": Емілі Ратаковскі повністю оголилася на останніх термінах вагітності (фото)
весілля Даша Хлистун Холостяк 10 Макс Михайлюк
Реклама

Новини партнерів

56-річна Распутіна в міні-бікіні покуражилася, засвітивши зайве
56-річна Распутіна в міні-бікіні покуражилася, засвітивши зайве
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Судье "Мастер Шеф" Ярославскому выбили зубы: подробности
Судье "Мастер Шеф" Ярославскому выбили зубы: подробности

Популярні статті

Вчора, 18:43Смачно

Як правильно варити булгур на плиті

Вчора, 18:15Здорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

Вчора, 15:15Зірково

Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

Вчора, 13:22Зірково

Йосипа Пригожина екстрено госпіталізували в Дубаї: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"

Вчора, 11:00Зірково

Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка назвала її "плакальницею на похороні"

Вчора, 09:07Фаново

Мати втратила дар мови, коли її син привів з лісу "друга" (фото)

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 8 лютого: Козорогам не можна лінуватися, а Водоліям потрібно діяти самостійно

7 лютогоЗірково

Квартира в 20 років і показ Victoria's Secret: що відомо про дівчину "Холостяка" Макса Михайлюка

7 лютогоЗірково

Віктор Павлік присвятив зворушливу пісню покійному синові (відео)

7 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого: всі знаки зодіаку

7 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 7 лютого: Терезам і Рибам потрібно подбати про себе

6 лютогоЗірково

Хто покинув шоу "Маска" в третьому ефірі – розсекречено ім'я ще однієї зірки

6 лютогоМодно

Манікюр до Дня закоханих: найактуальніший дизайн 2021 року

6 лютогоEvents

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

6 лютогоЗірково

Любов в соцмережі: як змінювалися пости Зеленських в Instagram

6 лютогоФаново

Іменини Ксенії-2021: привітання з днем ангела

Новини партнерів

"Красавица": дочь Маликова возбудила народ
"Красавица": дочь Маликова возбудила народ
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
Гороскоп на 9 февраля для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 февраля для всех знаков Зодиака
155-кілограмова модель Тесс Голлідей похизувалася фігурою
155-кілограмова модель Тесс Голлідей похизувалася фігурою
Бузова неожиданно порвала с Манукяном и выдала всю правду о нем
Бузова неожиданно порвала с Манукяном и выдала всю правду о нем
Знаменитий російський комік скоїв самогубство
Знаменитий російський комік скоїв самогубство

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти