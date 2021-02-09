Герой "Холостяк-10" Макс Михайлюк одружився з вагітною коханою

Даша Хлистун повідомила, що вони з Максом – чоловік і дружина

Даша Хлистун, яка чекає на дитину від головного героя реаліті "Холостяк-10", повідомила, що вони із Максом – чоловік і дружина. Виявляється, Михайлюк вже встиг одружитися!

Навіть якщо ви ще не одружені, але у вас є друга половинка, варто задуматися над сюрпризом до Дня закоханих. Спеціально до свята 14 лютого ми зібрали 14 ідей, як провести День святого Валентина незвично та цікаво.

В Instastories Даша відповіла на кілька запитань своїх підписників і сама видала, що вони з Михайлюком одружені. Все почалося з того, що у Хлистун запитали, на якому вона місяці вагітності.

Фото: instagram.com/stories/dasha_khlystun

"Це питання лідирує з усіх. Це те, що залишиться без відповіді. Як і щодо статі дитини, щодо весілля. Я і Макс вже чоловік і дружина", – розповіла модель.

Вона додала, що знає стать дитини, але поки залишить цю інформацію в таємниці. Вагітна Хлистун також пообіцяла шанувальникам показати весілля, але пізніше.

Нагадаємо, що раніше Даша Хлистун розкрила подробиці знайомства з Максом Михайлюком.

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