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Чоловік покійної Фріске Дмитро Шепелєв стане батьком вдруге

Сьогодні, 16:00

Чутки про вагітність його обраниці з'явилися ще напередодні Нового року

Телеведучий Дмитро Шепелєв, який нещодавно показав рідкісне фото з коханою, стане батьком вдруге. Його наречена, дизайнерка Катерина Тулупова чекає малюка. Про це повідомило видання Starhit.

Для Дмитра і Катерини це буде перша спільна дитина. При цьому пара вже виховує двох дітей: сина ведучого від шлюбу з покійною Жанною Фріске – Платона і дочку Катерини від її першого шлюбу – Ладу.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова
Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Інсайдери повідомили про вагітність Катерини Тулупової ще перед Новим роком. Зіркова пара відпочивала на Мальдівах з дітьми, і в обраниці Дмитра помітили кругленький живіт. Але про вагітність своєї нареченої Дмитро Шепелєв повідомив лише в лютому. Ведучий зазначив, що дуже радий знову стати батьком.

Дмитро Шепелєв з сином
Дмитро Шепелєв з сином
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Нагадаємо, що минулого року Дмитро Шепелєв подав до суду на батьків покійної Жанни Фріске.

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