Нікіта Добринін і Даша Квіткова чекають дитину: перше фото
У родині зіркового подружжя очікується поповнення
Зірки "Холостяка-9" Нікіта Добринін і Даша Квіткова, які зараз відпочивають на Мальдівах, вперше стануть батьками! Про це Дар'я повідомила у своєму Instagram, опублікувавши дивовижне фото з відпочинку на острові.
На знімку Даша Квіткова позувала в купальнику тілесного кольору, а Нікіта Добринін присів перед нею на коліно і поцілував кругленький животик.
"Чотири з половиною місяці тому помножили нашу любов", – написала Даша Квіткова.
Раніше модель plus-size Ешлі Грем засипала Instagram своїми голими фото під час вагітності.
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