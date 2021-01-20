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Нікіта Добринін і Даша Квіткова чекають дитину: перше фото

Сьогодні, 10:23

У родині зіркового подружжя очікується поповнення

Зірки "Холостяка-9" Нікіта Добринін і Даша Квіткова, які зараз відпочивають на Мальдівах, вперше стануть батьками! Про це Дар'я повідомила у своєму Instagram, опублікувавши дивовижне фото з відпочинку на острові.

На знімку Даша Квіткова позувала в купальнику тілесного кольору, а Нікіта Добринін присів перед нею на коліно і поцілував кругленький животик.

Дар'я Квіткова та Нікіта Добринін стануть батьками
Дар'я Квіткова та Нікіта Добринін стануть батьками
Фото: instagram.com/kvittkova

"Чотири з половиною місяці тому помножили нашу любов", – написала Даша Квіткова.

Раніше модель plus-size Ешлі Грем засипала Instagram своїми голими фото під час вагітності.

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