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Кіркоров порівняв головну фаворитку Євробачення-2021 з молодою Пугачовою

Сьогодні, 16:52

Філіп Кіркоров вважає, що в Барбарі Праві присутня особлива трепетна щирість при виконанні пісень

На "Євробаченні-2021" букмекери пророкують перемогу представниці Франції – Барбарі Праві . У фаворитах французька співачка і у Філіпа Кіркорова, який зараз знаходиться в Роттердамі на міжнародному конкурсі.

За словами артиста, Барбара Праві йому нагадала молоду Аллу Борисівну. Він зазначив, що артистка з Франції виділяється на тлі інших учасників "Євробачення".

"У ній, до речі, є щось від молодої Пугачової – та ж трепетна щирість, та ж чистота. Від неї йде світло. На цей момент в світі, який став смурного і депресивним, з такою депресивною і смурной музикою, з'являється раптом надзвичайно повітряна дівчинка з Парижа, співає "Вуаля, вуаля", – сказав Кіркоров в інтерв'ю MK.RU

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення" пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

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