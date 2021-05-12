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Солістці Go_A стало погано: їй довелося здати тест на COVID-19

Сьогодні, 17:41

Український гурт Go_A з'явиться на другий репетиції в Роттердамі не в повному складі. Катерина Павленко наразі здала ПЛР-тест і чекає на результат

Підготовка до міжнародного конкурсу "Євробачення-2021" йде повним ходом. Якщо на першій репетиції український гурт Go_A підкорив всіх журналістів, то під час другої репетиції група з'явиться не в повному складі. Солістці Go_A Катерині Павленко стало погано. Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Україні.

"Катерина Павленко трохи нездужає, тому друга репетиція пройде без солістки групи. Відповідно до протоколу охорони здоров'я вона зробила тест ПЛР і тепер відпочиває. Між тим, ми очікуємо результат тесту. Як тільки ми його отримаємо, повернемося до репетицій повним ходом", – сказано в повідомленні.


Go_A на репетиції в Роттердамі
Go_A на репетиції в Роттердамі
Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення" пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

Раніше Go_A розповіли про своїх шанувальників у Росії.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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