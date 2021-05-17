Go_A в костюмах з переробленого пластику представили Україну на церемонії відкриття Євробачення-2021

Артисти з'явилися на урочистому заході в незвичайних вбраннях. Вони обрали костюми з переробленого пластику як символ свого номера і розповіли про значення пісні "Шум"

Go_A в костюмах з переробленого пластику Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

У ніч на 17 травня в Роттердамі пройшла церемонія відкриття конкурсу "Євробачення-2021", де всі учасники блиснули вбраннями на бірюзовій доріжці. Український гурт Go_A постав перед камерами в автентичних костюмах з переробленого пластику.

Фотографії Go_A в яскравих костюмах з'явилися на офіційній сторінці гурту в Facebook. У короткому інтерв'ю ведучій артисти розповіли сенс пісні "Шум" і її назви.

"Буквально перекладається як "шум" (noise – ред.). Але в українській міфології – це Дух лісу. Так що ми створюємо шум з Духом лісу", – поділилися артисти.

Go_A в костюмах з переробленого пластику Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Потім вокалістка гурту, Катерина Павленко зізналася, що їхня улюблена частина пісні – друга, де звучить етнотехно.

Своєю чергою ведуча відзначила, що Go_A виглядають так, ніби вони з фільму "Матриця".

Раніше Руслан Квінта оцінив шанси Go_A на Євробаченні та пояснив, у чому унікальність "Шума".

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