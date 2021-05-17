ТОП-5 самых странных нарядов с церемония открытия Евровидения-2021

В ночь на 17 мая в Роттердаме прошла церемония открытия конкурса, где участники прошлись по не красной ковровой дорожке

Уже завтра состоится первый полуфинал "Евровидения-2021", а минувшим вечером украинцы Go_A появились на бирюзовой дорожке на открытии конкурса в аутентичных костюмах из переработанного пластика.

Мы просмотрели все фото с ивента и выбрали ТОП самых необычных образов иностранных артистов. Европа все еще может удивить)

Фото: Getty Images

Представительница Сан-Марино певица Senhit выбрала яркое голубое платье с пышными рукавами и корсетом. На голове у нее очень необычное украшение, которое сделало образ, пожалуй, самым удивительным среди остальных.

Альбина Грчич, Ховатия

Фото: Getty Images

Участница из Хорватии в костюме от STEFAN ORLIĆ напоминает девушку с рейва или из подтанцовки Арианы Гранде. Но вписывается ли ее радужный комбез в рамки такого мероприятия?

Tix, Норвегия

Фото: Getty Images

Андреас Хаукеланд, он же Tix, представляет на конкурсе Норвегию. Блестящие штаны, цепи и шуба... На наш взгляд, у него самый эпатажный образ с дорожки.

Манижа, Россия

Фото: Getty Images

Певица Манижа выступит на "Евровидении-2021" с колоритной песней про русских женщин, потому наряд выбрала вроде бы тематический. Но кокошник немного напоминает шляпу Наполеона...

Василь Гарванлиев, Македония

Фото: Getty Images

Представитель Северной Македонии озадачил нас своим луком, честно говоря. Корона и длинный плащ (?) без рукавов выглядят как-то воинственно.

Бонус

Мы не могли обойти стороной костюм, в котором появилась одна из девушек из команды немецкого конкурсанта Йендрика Зигварта. Пальцы просто выиграли наш негласный конкурс костюмов!

Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что у букмекеров на "Евровидении-2021" новый фаворит.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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