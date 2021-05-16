Однакові сукні та пісні про диявола: розповідаємо про перші скандали Євробачення-2021
Ще до початку конкурсу сталося кілька випадків – скандальних і не дуже
Перший півфінал "Євробачення-2021" в Роттердамі відбудеться 18 травня. Але ще до початку конкурсу сталося кілька скандальних ситуацій. Далі в матеріалі розповідаємо про найцікавіші з них.
Раніше ми писали, де і коли дивитися "Євробачення-2021", а також як захід проходитиме в умовах пандемії.
Організатори "Євробачення-2021" відсторонили Білорусь від участі в конкурсі ще у березні. Спочатку в Роттердамі мав виступати гурт VAL, який підтримував протести своїх співгромадян у 2020 році, але його замінили гуртом "Галаси ЗМеста", яка симпатизує режиму президента Лукашенка. Однак пісню колективу організатори "Євробачення" відхилили через політичний підтекст.
Представниця Росії на конкурсі теж потрапила в скандал. До її конкурсної пісні Russian Woman було багато претензій від ЗМІ, слухачів та інших артистів, композицію навіть назвали образливою і направили скаргу до Слідчого комітету РФ.
Маніжу підтримала Алла Пугачова, сказавши їй напутні слова, а ось Леонід Агутін назвав пісню "пустою".
Учасницю від Молдови Наталію Гордієнко звинуватили в плагіаті номеру Ані Лорак на пісню Shady Lady на "Євробаченні-2008". Слід зазначити, що і Лорак, і Гордієнко на конкурсі супроводжував Філіп Кіркоров.
Після перегляду першої репетиції представниці Молдови під відео стали писати, що Наталія – копія Ані Лорак.
Наталія Гордієнко – Sugar
Ані Лорак – Shady Lady
Не тільки копіювання номеру можна приписати учасниці з Молдови – Наталія Гордієнко також вибрала для конкурсу сукню, дуже схожу на вбрання Анджели Перистері з Албанії, Елени Цагріну з Кіпру та солістки колективу Destiny з Мальти. Це вони надихнулися образами одна одної? Чи це просто збіг?
У всякому разі, вбрання – не головне. Філіп Кіркоров взагалі сказав: "Кого хвилюють ці сукні?" І тут ми з ним згодні.
Якщо на першій репетиції український гурт Go_A підкорив усіх журналістів, то під час другої репетиції колектив з'явився не в повному складі – солістці Каті Павленко стало зле. Замість неї на сцену вийшла Еммі ван Стей і заспівала українською.
Дивіться, як це було:
Що стосується Каті Павленко, то вона здала тест на COVID-19 і отримала негативний результат. Тепер вона може повернутися до підготовки до конкурсу.
Представницю Кіпру Елену Цагріну на батьківщині звинуватили в "прославлянні диявола", тому що її конкурсна пісня називається El diablo, а в Роттердамі її викрили в копіюванні шведської зірки Зари Ларссон.
Відео, яке Елена представила для "Євробачення-2021" дуже схоже на кліп Ларссон Love me land.
Elena Tsagrinou – El Diablo
Zara Larsson – Love Me Land
Раніше ми писали, що Україна увійшла в ТОП-10 "Євробачення-2021" за прогнозами букмекерів.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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