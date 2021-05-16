Однакові сукні та пісні про диявола: розповідаємо про перші скандали Євробачення-2021

Ще до початку конкурсу сталося кілька випадків – скандальних і не дуже

Фото: eurovision.tv

Перший півфінал "Євробачення-2021" в Роттердамі відбудеться 18 травня. Але ще до початку конкурсу сталося кілька скандальних ситуацій. Далі в матеріалі розповідаємо про найцікавіші з них.

Раніше ми писали, де і коли дивитися "Євробачення-2021", а також як захід проходитиме в умовах пандемії.

Відсторонення Білорусі

Організатори "Євробачення-2021" відсторонили Білорусь від участі в конкурсі ще у березні. Спочатку в Роттердамі мав виступати гурт VAL, який підтримував протести своїх співгромадян у 2020 році, але його замінили гуртом "Галаси ЗМеста", яка симпатизує режиму президента Лукашенка. Однак пісню колективу організатори "Євробачення" відхилили через політичний підтекст.

Маніжа та її Russian Woman

Представниця Росії на конкурсі теж потрапила в скандал. До її конкурсної пісні Russian Woman було багато претензій від ЗМІ, слухачів та інших артистів, композицію навіть назвали образливою і направили скаргу до Слідчого комітету РФ.

Маніжу підтримала Алла Пугачова, сказавши їй напутні слова, а ось Леонід Агутін назвав пісню "пустою".

Молдова, Ані Лорак і сукня

Учасницю від Молдови Наталію Гордієнко звинуватили в плагіаті номеру Ані Лорак на пісню Shady Lady на "Євробаченні-2008". Слід зазначити, що і Лорак, і Гордієнко на конкурсі супроводжував Філіп Кіркоров.

Після перегляду першої репетиції представниці Молдови під відео стали писати, що Наталія – копія Ані Лорак.

Наталія Гордієнко – Sugar

Ані Лорак – Shady Lady

Не тільки копіювання номеру можна приписати учасниці з Молдови – Наталія Гордієнко також вибрала для конкурсу сукню, дуже схожу на вбрання Анджели Перистері з Албанії, Елени Цагріну з Кіпру та солістки колективу Destiny з Мальти. Це вони надихнулися образами одна одної? Чи це просто збіг?

Кадри з YouTube

У всякому разі, вбрання – не головне. Філіп Кіркоров взагалі сказав: "Кого хвилюють ці сукні?" І тут ми з ним згодні.

Хвороба Каті Павленко з Go_A

Якщо на першій репетиції український гурт Go_A підкорив усіх журналістів, то під час другої репетиції колектив з'явився не в повному складі – солістці Каті Павленко стало зле. Замість неї на сцену вийшла Еммі ван Стей і заспівала українською.

Дивіться, як це було:

Що стосується Каті Павленко, то вона здала тест на COVID-19 і отримала негативний результат. Тепер вона може повернутися до підготовки до конкурсу.

Пісня про диявола

Представницю Кіпру Елену Цагріну на батьківщині звинуватили в "прославлянні диявола", тому що її конкурсна пісня називається El diablo, а в Роттердамі її викрили в копіюванні шведської зірки Зари Ларссон.

Відео, яке Елена представила для "Євробачення-2021" дуже схоже на кліп Ларссон Love me land.

Elena Tsagrinou – El Diablo

Zara Larsson – Love Me Land

Раніше ми писали, що Україна увійшла в ТОП-10 "Євробачення-2021" за прогнозами букмекерів.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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