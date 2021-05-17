Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Хто переможе на Євробаченні-2021? У букмекерів новий фаворит

Сьогодні, 12:50

Група Måneskin з Італії зайняла першу позицію в списку претендентів на перемогу в конкурсі "Євробачення-2021". До них тривалий час на першому місці була Франція

Måneskin
Måneskin
Фото: eurovisionworld.com

Кліп гурту Måneskin з Італії, який цього року представлятиме свою країну на "Євробаченні-2021", зібрав понад 21 мільйон переглядів на YouTube. А тепер музиканти опинилися на першому рядку в списку претендентів на перемогу за оцінками букмекерів.

Скріншот: eurovisionworld.com

До Måneskin довгий час головною претенденткою на перемогу була Барбара Праві з Франції. Зазначимо, що Україна входить до ТОП-10 лідерів букмекерів. Завтра, 18 травня, Go_A виступлять у першому півфіналі "Євробачення".

Måneskin з Італії автоматично виступлять вже в фіналі конкурсу, оскільки Італія – одна з п'яти країн-засновниць "Євробачення".

Нагадаємо, конкурс "Євробачення-2021" відбудеться 18 (перший півфінал), 20 (другий півфінал) і 22 травня (фінал). Цього року конкурс приймає Роттердам (Нідерланди). Ведучими шоу стали співачка, телеведуча та учасниця "Євробачення" Едсілія Ромблі, актриса і телеведуча Шанталь Янзен і співак, шоумен і коментатор Ян Сміт. Їх призначили ведучими конкурсу ще минулого року.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Go_A в костюмах із переробленого пластику представили Україну на церемонії відкриття Євробачення-2021 У солістки Go_A не підтвердили COVID-19. Катерина Павленко вперше вийшла на зв'язок (відео) Солістка Go_A пропустила репетицію на Євробаченні. Замість неї заспівала голландська статистка (відео)
Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых

Популярні статті

Сьогодні, 07:30Смачно

7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

Вчора, 10:54Зірково

Колишня дружина DZIDZIO погрожувала Олі Цибульській: співачку цькували в соцмережах

Вчора, 10:37Модно

Як зробити обновки зі старих речей: 10 креативних лайфхаків з фото

15 травняNo Stress

ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

15 травняЗірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

15 травняЗірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

15 травняЗірково

До Дня сім'ї: ТОП-10 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

15 травняЗірково

Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком

15 травняЗірково

Тіна Кароль поїде на Слов'янський базар, де відмовилися виступати Винник і MARUV

15 травняСмачно

Сніданок по-фінськи – приготуємо і спробуємо ліниві фінські млинці

15 травняEvents

Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом

14 травняЗірково

Юля Зайка повернулася на проєкт і познайомилася з мамою Холостяка: як все пройшло

14 травняЗірково

Українка на Міс Всесвіт представила національний костюм завважки 7 кг! (відео)

14 травняЗірково

Приходько про скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру

14 травняЗірково

Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега з Instagram

14 травняСмачно

5 рецептів перших страв зі щавлем – від українського класичного борщу до французького супу

Новини партнерів

Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти