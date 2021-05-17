Хто переможе на Євробаченні-2021? У букмекерів новий фаворит

Група Måneskin з Італії зайняла першу позицію в списку претендентів на перемогу в конкурсі "Євробачення-2021". До них тривалий час на першому місці була Франція

Måneskin Фото: eurovisionworld.com

Кліп гурту Måneskin з Італії, який цього року представлятиме свою країну на "Євробаченні-2021", зібрав понад 21 мільйон переглядів на YouTube. А тепер музиканти опинилися на першому рядку в списку претендентів на перемогу за оцінками букмекерів.

Скріншот: eurovisionworld.com

До Måneskin довгий час головною претенденткою на перемогу була Барбара Праві з Франції. Зазначимо, що Україна входить до ТОП-10 лідерів букмекерів. Завтра, 18 травня, Go_A виступлять у першому півфіналі "Євробачення".

Måneskin з Італії автоматично виступлять вже в фіналі конкурсу, оскільки Італія – одна з п'яти країн-засновниць "Євробачення".

Нагадаємо, конкурс "Євробачення-2021" відбудеться 18 (перший півфінал), 20 (другий півфінал) і 22 травня (фінал). Цього року конкурс приймає Роттердам (Нідерланди). Ведучими шоу стали співачка, телеведуча та учасниця "Євробачення" Едсілія Ромблі, актриса і телеведуча Шанталь Янзен і співак, шоумен і коментатор Ян Сміт. Їх призначили ведучими конкурсу ще минулого року.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися