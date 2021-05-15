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Тіна Кароль поїде на Слов'янський базар, де відмовилися виступати Винник і MARUV

Сьогодні, 08:41

Багато артистів не хочуть виступати на фестивалі через політичну кризу в Білорусі

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Від участі у Слов'янському базарі вже відмовилися Олег Винник, Еліна Іващенко, ведучий Тимур Мірошниченко, а також Андрій Доманський, якого організатори фестивалю самі затвердили на роль ведучого.

А ось Тіну Кароль нічого не бентежить – співачка погодилася брати участь в пісенному конкурсі, про що повідомила в ефірі білоруського телебачення.

В афіші фестивалю у Вітебську були заявлені такі імена: MARUV, Олег Винник, Еліна Іващенко, Дімаш Кудайберген, Вахтанг Кікабідзе, Олександр Буйнов, Стас П'єха, Аніта Цой, Михайло Галустян, Зара, Аліна Артц, Сергій Пєнкін, Emin, а також ізраїльський джазмен Леонід Пташка.

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У минулому році на "Слов'янському базарі" пройшов концерт до Дня України – "З Україною в серці", в якому взяли участь Ірина Білик, Тіна Кароль, яка заспівала білоруською, Микола Гнатюк, Таїсія Повалій, гурту "ТІК" і KAZKA, Павло Зібров.

Переможницею "Слов'янського базару 2020" стала Еліна Іващенко. Вона теж відмовилася їхати до Вітебська для участі в конкурсі у цьому році.

Раніше ми писали, що ЗСУ спростували участь Оксани Антонюк в Слов'янському базарі.

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