Потап різко висловився про Голос країни, зачепивши Тіну Кароль, але потім відредагував пост

Потап емоційно висловився про фінал "Голосу країни – 11" і опублікував провокаційний пост, який незабаром відредагував

Потап привітав Надю Дорофєєву і Сергія Лазовіцкого з перемогою на "Голос країни – 11". Репер опублікував пост в Instagram. Правда передплатники сторінки побачили кілька варіантів одного поста.

Потап зрадів, що в цьому році переміг тренер з нового покоління. Спочатку в пості ще було додано, що за яким не стоїть "жменька скажених фанатів", з натяком на Тіну Кароль.

"Приходить новий тренер з нового покоління, чистий,відкритий, за яким не стоїть жменька скажених фанатів, і дійсно справжня улюблениця всіх-лікарів, вчителів, солдатів, бізнесменів, домогосподарок, артистів – Надя Дорофєєва та виграє Голос, а все тому що до неї тягнутися такі ж відкриті діти, як і вона, серед яких Сергій ", – написав артист.

Сергій Лазановський і Надя Дорофєєва Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/

Потап відзначив, що це саме перемога Сергія з чим він і вітає молодого артиста. Також приділив увагу він і Наді Дорофєєвої.

"Надю я вітаю особливо – ти перемогла любов'ю, добром, відкритістю, хітами, ти почула запит від публіки, ти просто була собою і дала хлопцеві відкритися", – написав Потап. При цьому в першій версії поста ще було, що хіти є не у всіх і що співачка не задовольняла свої амбіції за рахунок учасників.

Фото: instagram.com/realpotap

Не забув Потап і подякувати людям за голоси, які вони віддали за учасника Наді.

Нагадаємо, Тіна Кароль була тренером "Голосу країни" протягом восьми сезонів. П'ять разів учасники її команди вигравали проєкт і в якийсь момент все стало надто передбачувано.

Цікаво, що в коментарях багато хто відзначив, що Тіна засиділася в проєкті. Так що хоч Потап і відредагував пост, але він озвучив думки багатьох шанувальників талант-шоу.

Раніше Тіна Кароль заявила, що залишає "Голос країни".

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