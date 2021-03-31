Слов'янський базар у Білорусі: хто з артистів відмовився виступати на скандальному фестивалі
Артисти відмовляються від виступу на фестивалі через політичну кризу в країні
Музичний фестиваль "Слов'янський базар" вже здобув репутацію скандального. Через політичну кризу в країні деякі артисти та ведучі почали відмовлятися виступати на цьому заході.
Так, вести фестиваль відмовився український ведущий Тимур Мірошниченко, а також кілька російських і один білоруський артист.
Розповідаємо, хто відмовився від виступу на фестивалі і підтримав білорусів, які з серпня минулого року протестують проти нинішньої влади в Білорусі.
В афіші фестивалю були заявлені такі імена: українські виконавці MARUV, Олег Винник, Еліна Іващенко, співак з Казахстану Дімаш Кудайберген, знаменитий грузинський виконавець Вахтанг Кікабідзе, російські артисти Олександр Буйнов, Стас П'єха, Аніта Цой, Михайло Галустян, Зара, Аліна Артц , Сергій Пєнкін, Emin, а також ізраїльський джазмен Леонід Пташка.
Після анонсу фестивалю білоруси стали активно писати артистам в соцмережах і просити їх відмовитися від виступу на сцені "Слов'янського базару". Відреагували не всі.
Актор і шоумен Михайло Галустян, як повідомляє Tut.by, написав в Instagram, що не збирався їхати на фестиваль.
"Друзі, я взагалі не в курсі. Я не збирався виступати на "Слов'янському базарі"! Не пишіть мені в дірект і не пишіть коментарі. Прохання до організаторів фестивалю прибрати моє прізвище зі списків. Не дуріть народ! Всім мир", – написав Михайло.
В афіші конкурсу також були заявлені російський співак Олександр Іванов і його гурт "Рондо".
"Ніхто нікуди й не збирався! Ніяких "базарів", – було написано в Instagram артиста.
Пізніше в соцмережі з'явилося повідомлення в коментарях до публікації: "Іноді афіші клеять недобросовісні люди, які потім і квитки недобросовісно продають на того, хто і не в курсі! Ми не байдужі до братнього білоруського народу і його біди!"
Однак зараз пост про це видалений зі сторінки Олександра.
Повідомляється, що співачка MARUV також відмовилася від виступу на "Слов'янському базарі". Однак не була озвучена будь-яка офіційна інформація.
Про відмову артистки повідомляє поки що лише Telegram-канал "Євробачення Україна".
З білоруських артистів поки що висловив свій протест лише співак Антон Талаба, який відмовився їхати на фестиваль.
Нагадаємо, білоруси подякували Тімуру Мірошниченку за відмову від "Слов'янського базару".
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