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Тіна Кароль знайшла нове захоплення і воно не пов'язане зі сценою

Сьогодні, 09:41

Співачка вважає, що навчитися можна всьому, а талант, насправді, дуже легко розвити

Тіна Кароль стверджує, що талант можна розвинути в будь-якому, і навчитися чому завгодно – просто. В інтерв'ю для YouTube-каналу Люкс ФМ співачка розповіла, чим займається поза сценою. Виявляється, зірка цікавиться криптовалютами.

На питання Слави Дьоміна про те, чому Тіна навчилася нещодавно та відповіла: "Цікава тема з криптовалютами. Сьогодні я займаюся діджитал-мистецтвом, яке буде брати участь в аукціонах".

Скріншот з YouTube

У Кароль також поцікавилися, чи є в її житті той самих "хороший парень", про якого вона співає у своїй однойменній пісні. Артистка зізналася, що є. Але особистість обранця не розкриває.

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При цьому вона каже, що її може зацікавити будь-який чоловік, незалежно від його зовнішності. "Чоловік або подобається – або ні", – вважає Тіна Кароль.

А питання про секс – на якому він місці в її житті – співачка проігнорувала. Вочевидь, Кароль не готова поширюватися про особисте широкому загалу. І ми її розуміємо.

Нагадаємо, що напередодні Потап різко висловився про "Голосі країни", зачепивши Тіну Кароль, але потім відредагував пост.

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