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Тина Кароль оправдалась за свое заявление о Славянском базаре: она на конкурс не поедет

Сегодня, 08:49

Ранее в эфире белорусского телеканала певица заявила, что приедет на концерт

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль опровергла информацию о том, что она будет участвовать в "Славянском базаре-2021". Ранее на белорусском ТВ певица сказала, что приедет на конкурс, а теперь отрицает свои слова.

Оказывается, Кароль имела в виду, что она намерена приехать в Беларусь с сольными концертами. Об этом заявили представители звезды изданию НВ.

"Вопрос об участии Тины Кароль в Славянском базаре 2021 был задан каналом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопрос, певица имела ввиду, что собирается в будущем приехать в Беларусь со своими сольными концертами. Участие певицы в фестивале "Славянский базар-2021" не запланировано", – ответили у Тины.

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Напомним, что вокруг "Славянского базара", который проходит в Витебске при поддержке президента Александра Лукашенко, разгорелся скандал. В связи с протестами против его режима, белорусы призывают зарубежных артистов игнорировать приглашения на белорусские фестивали и другие мероприятия.

От участия в "Славянском базаре-2021" уже отказались MARUV, Олег Винник, Элина Иващенко и другие.

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