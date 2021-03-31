Білоруси дякують Мірошниченку за відмову від Слов'янського базару: Не час для диктаторських танців
Ведучий відмовився від ведення фестивалю через політичну ситуацію в країні
Український ведущий Тимур Мірошниченко вперше за 10 років відмовився від ведення білоруського фестивалю "Слов'янський Базар".
Таке рішення Тимур прийняв через політичну ситуацію в Білорусі, де з серпня минулого року проходять акції протесту проти нинішньої влади.
Про те, що він відмовляється їхати в Білорусь, Мірошниченко повідомив в Instagram, де десятки білорусів написали йому слова подяки у відповідь.
"Спасибі, Тимуре, величезне з Білорусі за вашу позицію. Зараз не час для диктаторських танців. Чекаємо вас у вільній Білорусі. Живе Білорусь", "Живу в Вітебську, спасибі за солідарність з білоруським народом", "Дуже дякую за солідарність", – пишуть білоруси в коментарях.
Нагадаємо, нещодавно на афіші "Слов'янського базару" з'явилися імена багатьох українських і російських артистів.
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