Білоруси дякують Мірошниченку за відмову від Слов'янського базару: Не час для диктаторських танців

Ведучий відмовився від ведення фестивалю через політичну ситуацію в країні

Український ведущий Тимур Мірошниченко вперше за 10 років відмовився від ведення білоруського фестивалю "Слов'янський Базар".

Тімур Мірошниченко Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Таке рішення Тимур прийняв через політичну ситуацію в Білорусі, де з серпня минулого року проходять акції протесту проти нинішньої влади.

Про те, що він відмовляється їхати в Білорусь, Мірошниченко повідомив в Instagram, де десятки білорусів написали йому слова подяки у відповідь.

"Спасибі, Тимуре, величезне з Білорусі за вашу позицію. Зараз не час для диктаторських танців. Чекаємо вас у вільній Білорусі. Живе Білорусь", "Живу в Вітебську, спасибі за солідарність з білоруським народом", "Дуже дякую за солідарність", – пишуть білоруси в коментарях.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно на афіші "Слов'янського базару" з'явилися імена багатьох українських і російських артистів.

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