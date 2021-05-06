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Тіна Кароль одночасно зустрічалася з двома чоловіками – зізнання ексбойфренда співачки

Сьогодні, 18:40

Співак Кирило Туриченко, який зараз живе і працює в Росії, розповів про таємний роман з Тіною Кароль

Тіна Кароль і Кирило Туриченко
Тіна Кароль і Кирило Туриченко
Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/tina_karol

Соліст гурту "Іванушки-International" Кирило Туриченко розповів про стосунки з Тіною Кароль . Співачка раніше зізнавалася, що розбила йому серце. В інтерв'ю для YouTube-каналу "Алена, блін" Туриченко докладніше розповів про роман з Кароль.

Вони познайомилися на фестивалі "Чорноморські ігри" в Каховці. Кирилу було 18 років, а Тіні – 16.

"Вона тоді була пишечкою, дуже симпатичною і талановитою дівчинкою. Тоді були звичайні домашні телефони і листи – як це романтично звучить! Переписувалися. Потім вона вчилася в Києві, а я в Одесі. Вона грала в мюзиклі" Екватор ", а я в" Ромео і Джульєтті ", це була перша рок-опера в Україні, і за це я був нагороджений як кращий актор України. Ми росли, не спілкувалися, але знали один про одного", – поділився екскоханий Кароль спогадами.

Кирило Туриченко
Кирило Туриченко
Фото: Скріншот з YouTube

Давно забуті почуття заграли вже в 2006 році, коли Тіна Кароль разом з Кирилом Туриченко потрапили на відбір "Євробачення" і жили в одному будинку, як на "Фабриці зірок".

"Вона тоді займає перше місце, а я займаю друге. Вона їде до Греції, а залишаюся в Києві. Вона виступила на "Євробаченні", у нас тривають стосунки, але вона мене приховує. У мене немає нічого, а у неї є все. Ми зустрічаємося таємно, живемо в однушечк, коли всі їдуть", – розповів він.

Тіна Кароль і Кирило Туриченко
Тіна Кароль і Кирило Туриченко
Фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/kirillturichenko

Стосунки пара приховувала дуже довгий час, а потім Кирило дізнався про роман Тіни з її майбутнім чоловіком. На запитання ведучої, чи зустрічалася співачка паралельно з двома, Туриченко дав позитивну відповідь.

"Напевно, так. У нас вже як би стосунки такі були. Вона вже була суперстар, а я – Кирило Туриченко. Так, я випускав якісь пісні, але у мене нічого не виходило", – зізнався ексхлопець Тіни.

Він розповів, що стосунки поступово припинилися.

"Був би я більш відомий, багатший – все б було тоді", – поділився думкою Туриченко.

Кирило Туриченко
Кирило Туриченко
Фото: Скріншот з YouTube

Кирило додав, що був знайомий з покійним чоловіком Тіни – Євгеном Огіром. Він зазначив, що чоловік співачки був хорошою людиною.

Туриченко додав, що як і раніше вітає Тіну Кароль з днем народження і він вважає, що старі образи варто забувати.

Раніше Тіна Кароль розповіла про своє особисте життя.

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