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Тина Кароль встречалась с покойным супругом и одновременно еще с одним мужчиной – признание экс-парня певицы

Сегодня, 18:40

Певец Кирилл Туриченко, который сейчас живет и работает в России, рассказал о тайном романе с Тиной Кароль

Тина Кароль и Кирилл Туриченко
Тина Кароль и Кирилл Туриченко
Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/tina_karol

Солист группы "Иванушки-International" Кирилл Туриченко рассказал об отношениях с Тиной Кароль. Певица ранее признавалась, что разбила ему сердце. В интервью для YouTube-канала "Алена, блин" Туриченко подробнее рассказал о романе с Кароль.

Они познакомились на фестивале "Черноморские игры" в Каховке. Кириллу было 18 лет, а Тине – 16.

"Она тогда была пышечкой, очень симпатичной и талантливой девочкой. Тогда были обычные домашние телефоны и письма — как это романтично звучит! Переписывались. Потом она училась в Киеве, а я в Одессе. Она играла в мюзикле "Экватор", а я в "Ромео и Джульетте", это была первая рок-опера в Украине, и за это я был награжден как лучший актер Украины. Мы росли, не общались, но знали друг о друге", – поделился экс-возлюбленный Кароль воспоминаниями.

Кирилл Туриченко
Кирилл Туриченко
Фото: Скриншот из YouTube

Давно забытие чувства заиграли уже в 2006 году, когда Тина Кароль вместе с Кириллом Туриченко попали на отбор "Евровидения" и жили в одном доме, как на "Фабрике звезд".

"Она тогда занимает первое место, а я занимаю второе. Она едет в Грецию, а остаюсь в Киеве. Она выступила на "Евровидении", у нас продолжаются отношения, но она меня скрывает. У меня нет ничего, а у нее есть все. Мы встречаемся тайно, живем в однушечке, когда все уезжают", – рассказал он.

Тина Кароль и Кирилл Туриченко
Тина Кароль и Кирилл Туриченко
Фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/kirillturichenko

Отношения пара скрывала очень долгое время, а потом Кирилл узнал об отношениях Тины с будущим ее супругом. На вопрос ведущей, встречалась ли певица параллельно с двумя, Туриченко дал положительный ответ.

"Наверное, да. У нас уже как бы отношения такие были. Она уже была суперстаром, а я — Кирилл Туриченко. Да, я выпускал какие-то песни, но у меня ничего не выходило", – признался экс-парень Тины.

Он рассказал, что отношения постепенно прекратились.

"Был бы я более известный, побогаче – все бы было тогда", – поделился мнением Туриченко.

Кирилл Туриченко
Кирилл Туриченко
Фото: Скриншот из YouTube

Кирилл добавил, что был знаком с покойным мужем Тины – Евгением Огиром. Он отметил, что супруг певицы был хорошим человеком.

Туриченко добавил, что по-прежнему поздравляет Тину Кароль с днем рождения и он считает, что старые обиды нужно забывать.

Ранее Тина Кароль рассказала о своей личной жизни.

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Источник: instagram.com/kirillturichenko
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