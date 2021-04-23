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Тіна Кароль знову стала сама писати пісні: Закохана як дура

Сьогодні, 19:03

В одному зі своїх інтерв'ю артистка розповіла про особисте життя і нову свою перемогу в кар'єрі

Співачка Тіна Кароль, яка здивувала шанувальників зухвалим образом , розповіла про своє особисте життя. Артистка зізналася, що зараз закохана.

"Я закохана як дура, але це класно, я люблю цей стан. Я в ньому перебуваю періодично, навіть якщо нікому про це не розповідаю", – зробила співачка зізнання під час інтерв'ю ЖВЛ .

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Зараз в життя співачки почався новий етап. До артистці повернулося натхнення і вона знову стала сама писати пісні.

"Я відчула, що настав час ... І, можливо, тільки зараз я відпускаю своє минуле", – розповіла Тіна Кароль.

Нагадаємо, нещодавно Тіна випустила новий альбом і шанувальники вже тоді зазначили, що співачка закохана.

Раніше артистка випустила кліп, в якому з'явилася в образі стильного грабіжника.

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