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Тіна Кароль показала зворушливий знімок чоловіка в річницю його смерті

Сьогодні, 11:34

Артистка опублікувала фото зі своїм покійним чоловіком Євгеном Огіром. Чоловік помер рівно вісім років тому від онкологічного захворювання

Тіна Кароль, яка випустила live-концерт, вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка, Євгенія Огіра, який помер у віці 32 років від раку шлунка. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з Євгеном і їхнім сином Веніаміном.

"Ти посміхаєшся мені в вічності, я належу тобі в нескінченності", – зворушливо підписала фото Тіна.

Скріншот: Instagram

Тіна Кароль та Євген Огір повінчалися 15 червня 2008 року в Лаврі, а в листопаді того ж року у них народився син Веніамін. Євген пішов з життя 28 квітня 2013 року після тривалої хвороби. Про смерть чоловіка Тіна Кароль дізналася, будучи на виступі в іншому місті – тоді Євген попросив артистку не залишатись поруч з ним, а все ж плїхати на концерт.

Пережити втрату Тіні допоміг їхній з Євгеном син Веніамін. Зараз хлопчик живе і вчиться у Великій Британії.

Тіна Кароль з сином Веніаміном
Тіна Кароль з сином Веніаміном
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Раніше ми повідомляли, що Потап різко висловився про "Голосі країни", зачепивши Тіну Кароль, але потім відредагував пост.

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Тіна Кароль
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