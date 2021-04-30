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Остапчук схвалив скандал Кароль і Полякової: Це робить хайп

Сьогодні, 15:50

Ведучий гіпершоу "Маска" сказав, що Оля Полякова мала думати перед тим, як щось сказати в ефірі на телебаченні

Скандал між Олею Поляковою і Тіною Кароль, який стався під час гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна", обговорюють і сьогодні. Тоді зірковий детектив назвала Кароль "плакальницею на похороні".

Ведучий проекту Володимир Остапчук прокоментував те що сталося між Поляковою та Кароль. В інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі RUSSELLBLOG, він зазначив, що Полякова на пост-шоу звинуватила у скандалі телеканал, оскільки вона сказала ці слова не в слух, а "по секрету".

Володимир Остапчук
Скріншот з відео

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"Тут я погоджуюсь більше с каналом. Це такі речі, які роблять хайп. Я за те, щоб це було шоу. Я за те, щоб про це шоу говорили. І якщо ти приходиш сидіти в кріслі детектива, то ти маєш зрозуміти, що ти можеш сказати того, чого не хочеш. Причому Оля – дуже щира людина. Вона не спеціально говорить ці речі", – сказав Остапчук.

Раніше Тіна Кароль зізналася, що використовувала скандал з Поляковою для реклами пісні.

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