Заміж за олігарха і заборонений вага: 10 одкровень Тіни Кароль з її нового інтерв'ю

Тіна вважає за краще дружити з чоловіками і намагається бути чесною з усіма. Дізнайтеся, що ще про себе розповіла співачка

Останнім часом Тіна Кароль стала більш активною і охочіше дає інтерв'ю, ділячись подробицями свого творчого та повсякденного життя.

В інтерв'ю програмі 33 за 3 Тіна розповіла, чи вийде заміж за олігарха, яку оцінку на вагах вона намагається не перетинати і чи хоче ще дітей.

Найдивніший подарунок від шанувальників

Тіна зізналася, що колись шанувальники подарували їй на сцені живого хом'яка.

"Це було не дуже", – зізналася Тіна.

Тіна Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Життєве табу

За словами Тіни, вона ніколи не дозволить собі бути нечесною по відношенню до інших людей.

Питання, яке дратує

Артистка зізналася, що її дуже дратує, коли журналісти запитують її про "плани на майбутнє".

Ще одна дитина

На запитання ведучої, чи хотіла б Тіна Кароль, яка ростить сина, народити ще й дочку, співачка відповіла коротко: "Так".

Тіна Кароль з сином Веніаміном Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Про заміжжя

Олександра Кучеренко поцікавилася у Тіни, могла б вона стати дружиною олігарха.

"Все-таки, ми говоримо про людину, а не про статус", – заявила Кароль.

Тоді Кучеренко уточнила: "А вийти заміж за жебрака?"

"Так", – відповіла Тіна.

Критична вага

За словами Кароль, вона намагається важити не більше 58 кілограмів. При цьому в Мережі зазначено, що зріст артистки – 165 см.

Тіна Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Про дружбу

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, з ким краще дружити – з чоловіками або жінками, Тіна відповіла – з чоловіками.

Перші гроші

Тіна зізналася, що свої перші в житті гроші вона заробила, колядуючи. При цьому артистка не пам'ятає точну суму, адже тоді це були ще купони.

Автомобілі

За словами Тіни, у неї є три автомобіля.

"Один мій. І ще два – чоловіка – я їх бережу", – сказала Кароль.

Співачка Тіна Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Горбунов або Балан

На питання "Юрій Горбунов або Дан Балан" Тіна відповіла: "І Горбунов, і Балан". Зазначимо, Юрій веде "Голос країни", де Тіна була зірковим тренером, також разом з Горбуновим Тіна вела "Танці з зірками".

З Даном Баланом Тіні приписують романтичні стосунки ще з тих часів, коли вони обидва займали крісла тренерів в "Голосі країни".

Нагадаємо, що раніше Потап різко висловився про "Голос країни", зачепивши Тіну Кароль, але потім відредагував пост.

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