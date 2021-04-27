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5 фото, які доводять, що Тіна Кароль "надихнулася" Джей Ло і Шер

Сьогодні, 19:09

Шанувальники артистки називають Тіну "українською" Дженніфер Лопес. Схоже, що стилісти артистки дійсно надихнулися образами її західних колег

Тіну Кароль не вперше порівнюють зі знаменитими поп-дівами – Бейонсе, Дженніфер Лопес і навіть Мадонною.

У коментарях під відео її live-концерту шанувальники порівняли майстерність артистки з її знаменитими західними колегами:

  • Тіна Кароль – Джей Ло українського шоу-бізнесу.
  • Це робота на рівні з Мадонною і Бейонсе.
Скріншот: YouTube

І якщо про наявність таланту у артистки не може бути сумнівів і суперечок, то її образи в кліпі змушують задуматися про те, що Тіна (а також її стилісти і художники-постановники), при створенні образів і номерів, явно надихалися іміджем Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес та Тіна Кароль
Дженніфер Лопес та Тіна Кароль
Фото: Скріншот з YouTube

Дженніфер Лопес та Тіна Кароль
Дженніфер Лопес та Тіна Кароль
Фото: YouTube, kp.ru

Дженніфер Лопес та Тіна Кароль
Дженніфер Лопес та Тіна Кароль
Фото: YouTube

Дженніфер Лопес та Тіна Кароль
Дженніфер Лопес та Тіна Кароль
Фото: Dailymail / YouTube

Не обійшлося і без легендарної Шер.

Шер та Тіна Кароль
Шер та Тіна Кароль
Фото: amazon.co.uk

Раніше ми повідомляли, що Потап різко висловився про "Голос країни", зачепивши Тіну Кароль, але потім відредагував пост.

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